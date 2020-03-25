КХЛ досрочно завершила сезон из-за коронавируса

Проведение плей-офф без команд, завоевавших право бороться за Кубок Гагарина, было бы нарушением спортивного принципа, сообщили в КХЛ. Лига также не рассматривает вариант проведения соревнований летом, так как это «крайне негативно отразилось бы на следующем сезоне». Кроме того, 18 клубов Лиги уже завершили участие в чемпионате и начали планомерную подготовку к следующему сезону.