КХЛ досрочно завершила сезон из-за коронавируса
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о досрочном завершении сезона 2019/20 из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа COVID-19, говорится в сообщении на сайте КХЛ. Обладатель Кубка Гагарина определен не будет.
КХЛ рассматривала различные сценарии дальнейшего развития событий: от доигрывания чемпионата до 30 апреля 2020 г. до продолжения его в июне и июле. Однако на данный момент исполнение этих сценариев представляется маловероятным. Ранее несколько клубов заявили об отказе участвовать в плей-офф. Это финский «Йокерит» и казахстанский «Барыс». Причина – угроза коронавирусной инфекции.
Проведение плей-офф без команд, завоевавших право бороться за Кубок Гагарина, было бы нарушением спортивного принципа, сообщили в КХЛ. Лига также не рассматривает вариант проведения соревнований летом, так как это «крайне негативно отразилось бы на следующем сезоне». Кроме того, 18 клубов Лиги уже завершили участие в чемпионате и начали планомерную подготовку к следующему сезону.
16 марта КХЛ на неделю приостановила розыгрыш Кубка Гагарина для согласования нового формата проведения соревнований. Во втором раунде плей-офф участвуют СКА, ЦСКА, «Сибирь», «Салават Юлаев», «Динамо» и «Ак-барс». Решение о распределении мест по итогам чемпионата 2019/20 определят на одном из ближайших заседаний совета директоров КХЛ.