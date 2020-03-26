Россияне запаслись продуктами на 3,5 месяца

Пенсионеры чаще всего закупали консервы, крупы, макароны, растительное масло, соль и туалетную бумагу. В целом в течение недели продажи консервов выросли в 38 раз, замороженной продукции – почти в 30 раз, овощей – в 29 раз, круп – в 25,5 раза, сахара – в 24,6 раза, соли – в 19,7 раза. Пик закупок был пройден 17 марта, сейчас спрос на крупы и консервы начал снижаться.