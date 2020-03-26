Россияне запаслись продуктами на 3,5 месяца
Россияне закупили продукты на 3,5 месяца вперед, говорится в исследовании крупнейшего российского ритейлера X5 Retail Group, владеющего «Пятерочками», «Перекрестками» и «Каруселями». С 9 по 22 марта более 50% покупателей делали закупки в магазинах впрок. Самые значительные запасы относительно своих предыдущих трат делали пенсионеры. Такая картина, согласно исследованию, наблюдается в большинстве регионов страны.
Пенсионеры чаще всего закупали консервы, крупы, макароны, растительное масло, соль и туалетную бумагу. В целом в течение недели продажи консервов выросли в 38 раз, замороженной продукции – почти в 30 раз, овощей – в 29 раз, круп – в 25,5 раза, сахара – в 24,6 раза, соли – в 19,7 раза. Пик закупок был пройден 17 марта, сейчас спрос на крупы и консервы начал снижаться.
По оценкам экспертов X5 Retail Group, запасы продуктов позволят «значительной части наиболее уязвимой группы населения переждать карантин без потерь для здоровья и финансов». К этой группе относятся люди старше 65 лет, а также страдающие некоторыми серьезными хроническими заболеваниями.
Ранее в российских продуктовых магазинах наблюдался повышенный спрос на продукты питания. Это происходило из-за возможного введения карантина на фоне распространения коронавируса. В России, по данным на 26 марта, зарегистрировано 840 случаев коронавируса в 56 регионах страны. Больше всего заболевших выявлено в Москве – 546. 38 человек выздоровели.