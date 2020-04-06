В нью-йоркском зоопарке тигрица заразилась коронавирусом
У тигрицы в зоопарке Бронкса, расположенном в Нью-Йорке, выявлена коронавирусная инфекция COVID-19, говорится в сообщении Общества по охране дикой природы (WCS). Речь идет о четырехлетней тигрице из Малайзии по кличке Надиа. Проведенный животному тест на наличие вируса дал положительный результат. Анализ проводила Национальная ветеринарная служба минсельхоза США. Как отмечается в сообщении, это первый случай в США заражения животного и первый в мире случай выявления коронавируса нового типа у тигра.
Коронавирусную инфекцию также подозревают еще у трех тигров и трех львов, сообщили AP федеральные чиновники. Животные заразились от сотрудника зоопарка, у которого на момент контактирования с ними не было симптомов вируса, пояснили агентству в пресс-службе зоопарка. У первого животного симптомы появились 27 марта. У всех представителей семейства кошачьих наблюдается сухой кашель и снижение аппетита. В целом самочувствие животных хорошее, ожидается быстрое выздоровление, сообщили в зоопарке, который закрыт для посещения с 16 марта из-за распространения коронавируса в Нью-Йорке.
Ветеринары взяли анализы также у снежных барсов, гепардов, леопардов, пумы и сервала, содержащихся в этом зоопарке, отмечается в сообщении WCS. Симптомов заболевания у этих животных нет.
Сейчас нет доказательств того, что животные могут передавать вирус людям или быть источником инфекции, заявила представитель минсельхоза США Джейн Руни. По ее словам, в США не зафиксировано ни одного случая выявления коронавируса у домашних животных или домашнего скота в США.
Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире выявлено более 1,13 млн случаев заражения коронавирусом, из них более 62 700 закончились летальным исходом. В США число заболевших превысило 273 800, из них 7020 умерли.