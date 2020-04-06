В нью-йоркском зоопарке тигрица заразилась коронавирусом

Коронавирусную инфекцию также подозревают еще у трех тигров и трех львов, сообщили AP федеральные чиновники. Животные заразились от сотрудника зоопарка, у которого на момент контактирования с ними не было симптомов вируса, пояснили агентству в пресс-службе зоопарка. У первого животного симптомы появились 27 марта. У всех представителей семейства кошачьих наблюдается сухой кашель и снижение аппетита. В целом самочувствие животных хорошее, ожидается быстрое выздоровление, сообщили в зоопарке, который закрыт для посещения с 16 марта из-за распространения коронавируса в Нью-Йорке.