В Забайкалье отменили полный запрет на продажу алкоголя

Весь апрель в стране объявлен нерабочим. В Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и десятках других регионов действует особый режим всеобщей самоизоляции, ограничивающий передвижение людей. Выходить из дома можно на работу, в магазин, к врачу, на прогулку с собакой или чтобы вынести мусор. В России, по данным на 6 апреля, общее число заболевших коронавирусом достигло 6343. Умерли 47 человек, выздоровели 406.