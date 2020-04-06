В Забайкалье отменили полный запрет на продажу алкоголя
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов отменил введенный ранее полный запрет на продажу алкоголя, говорится в сообщении на официальном портале региона. С 7 апреля алкоголь можно будет продавать с 9.00 до 18.00.
Ограничения вводились для контроля роста преступности во время действия режима самоизоляции из-за коронавируса. Забайкалье стало первым российским регионом, который после введения в стране ограничений для борьбы с распространением вируса полностью запретил продажу алкоголя. До этого власти некоторых регионов только ограничивали продажу, но полностью ее не запрещали. Минпромторг рекомендовал регионам не ограничивать продажи спиртного.
Весь апрель в стране объявлен нерабочим. В Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и десятках других регионов действует особый режим всеобщей самоизоляции, ограничивающий передвижение людей. Выходить из дома можно на работу, в магазин, к врачу, на прогулку с собакой или чтобы вынести мусор. В России, по данным на 6 апреля, общее число заболевших коронавирусом достигло 6343. Умерли 47 человек, выздоровели 406.