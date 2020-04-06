Сотрудник колонии в Рязанской области заразился коронавирусом
У сотрудника рязанской исправительной колонии № 5 обнаружен коронавирус, сообщило региональное управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Это первый известный случай заболевания коронавирусной инфекцией в российской пенитенциарной системе.
Заболевание у сотрудника ФСИН проходит в легкой форме. По заявлению ведомства, все осужденные с признаками ОРВИ, а также те, кто контактировал с больным, прошли тест на COVID-19, все анализы показали отрицательный результат.
В колонии отменили свидания и прием осужденных, прием посылок и передач. Осужденных, которые сейчас находятся в ИК-5, не будут переводить в другие исправительные учреждения, отметили в управлении ФСИН.
В Рязанской области, по данным оперативного штаба, диагноз COVID-19 поставлен 17 больным, 15 из них продолжают лечение. Всего в России выявлено 6343 случая заболевания, 47 больных скончались.