Суд оштрафовал жителя Москвы, задержанного на прогулке с собакой
Житель Москвы Иисус Воробьев, задержанный на Патриарших прудах во время прогулки с собакой, был признан виновным в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции, сообщает пресс-служба Пресненского районного суда. Суд оштрафовал его на 1000 руб.
Доводы защиты и ссылки на указ мэра Москвы о том, что выгул собак разрешен в радиусе 100 м от жилья, суд признал несостоятельными, потому что посещение Патриарших прудов ограничено, а Воробьев проживает в доме, который находится в нескольких километрах от них. Сам Воробьев не отрицает, что живет по этому адресу, передает пресс-служба суда.
Полиция задержала Воробьева 4 апреля. Сотрудники полиции окликнули его, когда он пошел к прудам, и сообщили, что проход туда запрещен, рассказывал он «Медузе». По словам Воробьева, он сказал полицейским, что гуляет с собакой в 100 м от дома, после чего полицейские обвинили его в неповиновении и потащили в служебную машину, а собака осталась одна на улице. После того как Воробьева увезли в отделение полиции, его собаку забрала жена, цитирует «Интерфакс» начальника управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Москве Владимира Васенина.