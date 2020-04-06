Суд оштрафовал жителя Москвы, задержанного на прогулке с собакой

Полиция задержала Воробьева 4 апреля. Сотрудники полиции окликнули его, когда он пошел к прудам, и сообщили, что проход туда запрещен, рассказывал он «Медузе». По словам Воробьева, он сказал полицейским, что гуляет с собакой в 100 м от дома, после чего полицейские обвинили его в неповиновении и потащили в служебную машину, а собака осталась одна на улице. После того как Воробьева увезли в отделение полиции, его собаку забрала жена, цитирует «Интерфакс» начальника управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Москве Владимира Васенина.