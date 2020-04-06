В Москве умерли два пациента с коронавирусом
В Москве умерли два пациента 67 и 72 лет, у которых обнаружили коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. У скончавшихся пациентов была диагностирована двусторонняя пневмония. Они также переносили хронический бронхит, гипертензию, сахарный диабет и кардиосклероз. В штабе не уточняют, был ли коронавирус причиной смерти.
6 апреля в России был отмечен суточный рекорд по числу новых случаев коронавирусной инфекции. За сутки врачи обнаружили 954 новых случая заболевания COVID-19. Всего в России было зафиксировано 6343 случая заболевания, на Москву к началу дня приходилось 4484 из них. Число летальных исходов к 10.30 мск достигло 47.
Коронавирус был обнаружен у более чем 1,1 млн жителей Земли, сообщала Всемирная организация здравоохранения к 5 апреля. По подсчетам Университета Джона Хопкинса, число подтвержденных случаев превышает 1 292 000, более 70 000 человек скончались.