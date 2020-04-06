В Москве умерли два пациента с коронавирусом

В Москве умерли два пациента 67 и 72 лет, у которых обнаружили коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. У скончавшихся пациентов была диагностирована двусторонняя пневмония. Они также переносили хронический бронхит, гипертензию, сахарный диабет и кардиосклероз. В штабе не уточняют, был ли коронавирус причиной смерти.