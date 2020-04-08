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Власти Москвы хотят закупить бордюры на 16 млрд рублей «с целью экономии»

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Мэрия Москвы планирует объявить пять тендеров на закупку гранитных бордюров на общую сумму 16,57 млрд руб., следует из опубликованного на сайте госзакупок плана – графика закупок ГБУ «Автомобильные дороги» на этот год. На это обратила внимание «Медуза».

Власти таким образом пытаются сэкономить, заявил «Медузе» источник в мэрии. По его словам, закупку бетонных и гранитных бордюров впервые объявили на три года, что дает возможность в условиях мирового экономического кризиса и повышения цен фиксировать их на уровне этого года. «Трехлетними контрактами мы экономим бюджетные деньги и даем поддержку производителям стройматериалов», – сказал он.

Закупка гранитных бордюров в прошлом году обошлась ГБУ «Автомобильные дороги» в 3,6 млрд руб. По подсчетам «Медузы», объявленные и планируемые закупки в этом году теоретически позволят заменить почти четверть бордюров в столице.

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В Москве последние несколько лет каждый год меняют бордюры как в центре города, так и в спальных районах. В 2015 г. вице-мэр Петр Бирюков обещал заменить в Москве все бордюры в течение трех лет. В конце марта 2020 г. столичная мэрия также заключила крупнейший контракт на закупку бетонных бордюров на сумму 3,2 млрд руб.

Помимо замены бордюров власти Москвы продолжают обновлять городскую плитку. 7 апреля глава московского муниципального округа Красносельский Илья Яшин написал в Facebook, что такие работы ведутся у метро «Чистые пруды», где плитку переложили всего год назад. В пресс-службе префектуры Центрального округа Москвы объяснили замену плитки просьбой жителей.

Ранее по теме: Власти Москвы объяснили замену плитки у метро «Чистые пруды» просьбой жителей

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