Власти Москвы хотят закупить бордюры на 16 млрд рублей «с целью экономии»

В Москве последние несколько лет каждый год меняют бордюры как в центре города, так и в спальных районах. В 2015 г. вице-мэр Петр Бирюков обещал заменить в Москве все бордюры в течение трех лет. В конце марта 2020 г. столичная мэрия также заключила крупнейший контракт на закупку бетонных бордюров на сумму 3,2 млрд руб.