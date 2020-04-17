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Суд отправил адвоката Абызова под домашний арест

Ведомости

Пресненский районный суд Москвы отправил адвоката Александра Вершинина, представлявшего интересы бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова, под домашний арест. Следствие просило об этой мере мере пересечения. Суд установил срок домашнего ареста Вершинина до 16 июня.

Вершинина задержали в Москве 16 апреля, на следующий день ему предъявили обвинение на мошенничество в особо крупном размере. Вершинин, частично признал вину в покушении на мошенничество, сказал «Интерфаксу» его Алексей Кирсанов.

Александр Вершинин известен как один из адвокатов Абызова, обвиняемого в хищении 4 млрд руб. и создании преступного сообщества. Экс-министр свою вину не признает. Представитель Михаила Абызова заявлял «Ведомостям», что нынешняя ситуация с Вершининым не имеет отношения к делу Абызова. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных