Суд отправил адвоката Абызова под домашний арест

Александр Вершинин известен как один из адвокатов Абызова, обвиняемого в хищении 4 млрд руб. и создании преступного сообщества. Экс-министр свою вину не признает. Представитель Михаила Абызова заявлял «Ведомостям», что нынешняя ситуация с Вершининым не имеет отношения к делу Абызова.