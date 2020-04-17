Суд отправил адвоката Абызова под домашний арест
Пресненский районный суд Москвы отправил адвоката Александра Вершинина, представлявшего интересы бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова, под домашний арест. Следствие просило об этой мере мере пересечения. Суд установил срок домашнего ареста Вершинина до 16 июня.
Вершинина задержали в Москве 16 апреля, на следующий день ему предъявили обвинение на мошенничество в особо крупном размере. Вершинин, частично признал вину в покушении на мошенничество, сказал «Интерфаксу» его Алексей Кирсанов.
Александр Вершинин известен как один из адвокатов Абызова, обвиняемого в хищении 4 млрд руб. и создании преступного сообщества. Экс-министр свою вину не признает. Представитель Михаила Абызова заявлял «Ведомостям», что нынешняя ситуация с Вершининым не имеет отношения к делу Абызова.