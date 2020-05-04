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Пассажиров рейса Москва – Пекин обязали доказывать отсутствие COVID-19

Ведомости

С 8 мая пассажиры рейсов Air China из Москвы в Пекин должны будут иметь справку об отсутствии у них коронавирусной инфекции, пишет China News со ссылкой на сообщение посольства КНР в России.

Справку необходимо получить не более чем за 120 часов до посадки на рейс. Сдать тест на нуклеиновые кислоты можно в одном из шести медицинских учреждений, контактные данные которых опубликованы на сайте посольства. В Москве анализ могут провести в клиниках «Медси», «Хеликс» и «Семейный доктор», в Санкт-Петербурге можно обратиться в «Хеликс», Северо-западный центр доказательной медицины или Euromed clinic.

Сейчас между Россией и Китаем нет регулярного авиасообщения, его ограничили из-за распространения коронавируса в КНР. Нерегулярные рейсы Москва – Пекин выполняет авиакомпания Air China, но только для вывоза домой жителей Китая.

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По последним данным американского Университета Джона Хопкинса, в Китае выявлено 83 964 заболевших COVID-19. В России к 4 мая коронавирусную инфекцию нашли у 145 268 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных