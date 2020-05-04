Пассажиров рейса Москва – Пекин обязали доказывать отсутствие COVID-19
С 8 мая пассажиры рейсов Air China из Москвы в Пекин должны будут иметь справку об отсутствии у них коронавирусной инфекции, пишет China News со ссылкой на сообщение посольства КНР в России.
Справку необходимо получить не более чем за 120 часов до посадки на рейс. Сдать тест на нуклеиновые кислоты можно в одном из шести медицинских учреждений, контактные данные которых опубликованы на сайте посольства. В Москве анализ могут провести в клиниках «Медси», «Хеликс» и «Семейный доктор», в Санкт-Петербурге можно обратиться в «Хеликс», Северо-западный центр доказательной медицины или Euromed clinic.
Сейчас между Россией и Китаем нет регулярного авиасообщения, его ограничили из-за распространения коронавируса в КНР. Нерегулярные рейсы Москва – Пекин выполняет авиакомпания Air China, но только для вывоза домой жителей Китая.
По последним данным американского Университета Джона Хопкинса, в Китае выявлено 83 964 заболевших COVID-19. В России к 4 мая коронавирусную инфекцию нашли у 145 268 человек.