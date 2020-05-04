Пассажиров рейса Москва – Пекин обязали доказывать отсутствие COVID-19

Справку необходимо получить не более чем за 120 часов до посадки на рейс. Сдать тест на нуклеиновые кислоты можно в одном из шести медицинских учреждений, контактные данные которых опубликованы на сайте посольства. В Москве анализ могут провести в клиниках «Медси», «Хеликс» и «Семейный доктор», в Санкт-Петербурге можно обратиться в «Хеликс», Северо-западный центр доказательной медицины или Euromed clinic.