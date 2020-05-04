Попова назвала «финальную точку» в снятии ограничений из-за коронавируса

Финальной точкой в снятии ограничений, введенных из-за коронавируса, станет отмена запрета на проведение массовых мероприятий, рассказала в эфире телеканала «Россия 24» руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Это следует из эпидемиологического правила, по которому выходить из режима ограничений надо так же, как в него входили, пояснила она.