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Попова назвала «финальную точку» в снятии ограничений из-за коронавируса

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Финальной точкой в снятии ограничений, введенных из-за коронавируса, станет отмена запрета на проведение массовых мероприятий, рассказала в эфире телеканала «Россия 24» руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Это следует из эпидемиологического правила, по которому выходить из режима ограничений надо так же, как в него входили, пояснила она.

Попова добавила, что вместо отмены введенных ограничений власти могут наоборот их усилить, если люди будут их нарушать. Ослабление действующего режима самоизоляции будет зависеть от эпидемиологической ситуации к 12 мая, отметила руководитель Роспотребнадзора.

6 мая президент Владимир Путин проведет совещание, на котором ему представят рекомендации по выходу из режима самоизоляции и снятию действующих ограничений. Ранее Путин говорил, что регионы смогут начать снимать введенные из-за коронавируса ограничения с 12 мая, но поэтапно и по рекомендациям, которые до 5 мая должны подготовить правительство и Роспотребнадзор.

Ранее по теме: В России второй день подряд выявили более 10 000 новых случаев коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных