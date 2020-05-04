Попова назвала «финальную точку» в снятии ограничений из-за коронавируса
Финальной точкой в снятии ограничений, введенных из-за коронавируса, станет отмена запрета на проведение массовых мероприятий, рассказала в эфире телеканала «Россия 24» руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Это следует из эпидемиологического правила, по которому выходить из режима ограничений надо так же, как в него входили, пояснила она.
Попова добавила, что вместо отмены введенных ограничений власти могут наоборот их усилить, если люди будут их нарушать. Ослабление действующего режима самоизоляции будет зависеть от эпидемиологической ситуации к 12 мая, отметила руководитель Роспотребнадзора.
6 мая президент Владимир Путин проведет совещание, на котором ему представят рекомендации по выходу из режима самоизоляции и снятию действующих ограничений. Ранее Путин говорил, что регионы смогут начать снимать введенные из-за коронавируса ограничения с 12 мая, но поэтапно и по рекомендациям, которые до 5 мая должны подготовить правительство и Роспотребнадзор.