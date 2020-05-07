Цикл лекций «Экономика и жизнь». Третья тема – паника и ее влияние на экономику

Третью лекцию читает профессор экономики РЭШ Андрей Бремзен. Она называется «Стимулы: паника, гречка и «эффект кобры». Экономисты считают, что решения, которые мы принимаем, всегда связаны со стимулами — и, понимая, как они устроены, мы можем сделать более точный и адекватный выбор. Лектор объясняет, насколько сильным стимулом оказывается паника и как ведет себя экономика на фоне негативных ожиданий людей. Трансляция начнется в 17 часов.