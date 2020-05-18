При крушении самолета пилотажной группы «Снегири» в Канаде погиб пилот

Пилотажная группа проводила в разных городах страны авиашоу для поддержки канадцев в период эпидемии коронавируса. В авиашоу участвовало по 9 самолетов CT-144 Tutor. Они с помощью дымовых шашек создают рисунки в небе. О времени и месте проведения каждого шоу сообщается на сайте пилотажной группы, созданной в 1971 г. По данным CBC, миссия Snowbirds началась с полетов в Новой Шотландии и Нью-Брансуике в первые выходные мая. После салюта для борющихся с COVID-19 канадцев в Британской Колумбии, эскадрилья планировала выдвинуться в Калгари, после чего завершить тур, получивший название «Операция Вдохновение».