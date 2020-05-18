При крушении самолета пилотажной группы «Снегири» в Канаде погиб пилот
Один из пилотов военного самолета пилотажной группы ВВС Канады «Снегири» (Snowbirds) погиб при крушении, второй — получил тяжелые травмы. Об этом командование военно-воздушных сил сообщило в своем twitter-аккаунте.
В сообщении говорится, что родственников обоих пилотов уведомили о случившемся. Крушение произошло после вылета самолета в воскресенье, 17 мая из аэропорта Камлупса в Британской Колумбии. Обломка самолета упали на жилой дом, а одному из пилотов удалось катапультироваться, сообщил телеканал CBC.
Один из очевидцев происшествия рассказал телеканалу Global News, что самолет разбился почти сразу после взлета. По его словам, самолет выполнил одну из фигур пилотажа — бочку и вспыхнул. Один из пилотов катапультировался, а самолет начал падать. О жертвах и пострадавших на земле не сообщается.
Пилотажная группа проводила в разных городах страны авиашоу для поддержки канадцев в период эпидемии коронавируса. В авиашоу участвовало по 9 самолетов CT-144 Tutor. Они с помощью дымовых шашек создают рисунки в небе. О времени и месте проведения каждого шоу сообщается на сайте пилотажной группы, созданной в 1971 г. По данным CBC, миссия Snowbirds началась с полетов в Новой Шотландии и Нью-Брансуике в первые выходные мая. После салюта для борющихся с COVID-19 канадцев в Британской Колумбии, эскадрилья планировала выдвинуться в Калгари, после чего завершить тур, получивший название «Операция Вдохновение».