Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

При крушении самолета пилотажной группы «Снегири» в Канаде погиб пилот

Ведомости

Один из пилотов военного самолета пилотажной группы ВВС Канады «Снегири» (Snowbirds) погиб при крушении, второй — получил тяжелые травмы. Об этом командование военно-воздушных сил сообщило в своем twitter-аккаунте.

В сообщении говорится, что родственников обоих пилотов уведомили о случившемся. Крушение произошло после вылета самолета в воскресенье, 17 мая из аэропорта Камлупса в Британской Колумбии. Обломка самолета упали на жилой дом, а одному из пилотов удалось катапультироваться, сообщил телеканал CBC.

Один из очевидцев происшествия рассказал телеканалу Global News, что самолет разбился почти сразу после взлета. По его словам, самолет выполнил одну из фигур пилотажа — бочку и вспыхнул. Один из пилотов катапультировался, а самолет начал падать. О жертвах и пострадавших на земле не сообщается.

Пилотажная группа проводила в разных городах страны авиашоу для поддержки канадцев в период эпидемии коронавируса. В авиашоу участвовало по 9 самолетов CT-144 Tutor. Они с помощью дымовых шашек создают рисунки в небе. О времени и месте проведения каждого шоу сообщается на сайте пилотажной группы, созданной в 1971 г. По данным CBC, миссия Snowbirds началась с полетов в Новой Шотландии и Нью-Брансуике в первые выходные мая. После салюта для борющихся с COVID-19 канадцев в Британской Колумбии, эскадрилья планировала выдвинуться в Калгари, после чего завершить тур, получивший название «Операция Вдохновение».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте
Информация о выходе печатной газеты «Ведомости»

Печатная газета «Ведомости» не будет выходить с 12 по 31 мая 2020 года из‑за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), введения в Москве режима повышенной готовности и ограничений, установленных Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12‑УМ.

Если у вас есть подписка на газету, вы сможете читать «Ведомости» на сайте без ограничений. Чтобы получить полный доступ к закрытым статьям, напишите нам: podpiska@vedomosti.ru. Укажите email для входа в личный кабинет на сайте и адрес доставки газеты.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных