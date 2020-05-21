СМИ сообщили о подозрении на коронавирус у Кадырова
На лечение Кадыров прибыл в Москву самолетом, сообщал канал Baza. Второй источник «Интерфакса» отметил, что в Москву из Грозного чартерным рейсом прибыл Airbus A319, но не уточнил, кто был на его борту.
Пресс-секретарь Кадырова Ильман Вахидов не ответил на звонок «Ведомостей». В информационном управлении главы и правительства Чечни на вопрос о состоянии Кадырова изданию Znak.com заявили, что «мы никакой информации не даем». Работа оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Чечне идет под личным контролем Кадырова, заявил ТАСС помощник главы Чечни, директор ЧГТРК «Грозный» Ахмед Дудаев.
Коронавирус в Чечне, по данным федерального штаба, выявлен у 1026 человек, 11 человек скончались. Всего в России зафиксировано 317 554 случая заражения COVID-19, более 221 000 человек продолжают лечение.