Спикер парламента Чечни опроверг сообщения о болезни Кадырова
Кадыров более суток не появлялся на публике. Первым о подозрении на коронавирус у Кадырова 21 мая заявил Telegram-канал Baza. Источники ТАСС и «Интерфакса» также сообщили, что глава Чечни находится под медицинским наблюдением. На вопрос ТАСС о состоянии Кадырова его помощник Ахмед Дудаев заявил, что Кадыров лично контролирует работу местного оперативного штаба.
22 мая Baza сообщила, что Кадыров заразился коронавирусом и находится в больнице в тяжелом состоянии, подтверждений этой информации по другим источникам не было.
Коронавирус в Чечне обнаружен у 1046 человек, лечение продолжают 392 больных, передавал федеральный оперативный штаб утром 22 мая. Всего в России было выявлено более 326 000 случаев заражения.