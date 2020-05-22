Спикер парламента Чечни опроверг сообщения о болезни Кадырова

Кадыров более суток не появлялся на публике. Первым о подозрении на коронавирус у Кадырова 21 мая заявил Telegram-канал Baza. Источники ТАСС и «Интерфакса» также сообщили, что глава Чечни находится под медицинским наблюдением. На вопрос ТАСС о состоянии Кадырова его помощник Ахмед Дудаев заявил, что Кадыров лично контролирует работу местного оперативного штаба.