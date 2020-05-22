В Москве умерли еще 67 пациентов с коронавирусом
За сутки в Москве умерли еще 67 пациентов с коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Всего за время пандемии в столице скончались 1934 человека с диагнозом COVID-19.
Утром 22 мая оперативный штаб сообщил о рекордном суточном количестве умерших от коронавируса в России — 150 человек. Общее число жертв COVID-19 в стране с учетом новых данных по Москве составляет 3316.
Мэр Москвы Сергей Собянин и вице-премьер Татьяна Голикова, возглавляющая оперативный штаб, ранее предупредили, что в мае в России будет зафиксировано серьезное увеличение показателей смертности от коронавируса. Это связано с большим количеством тяжелобольных, которые сейчас находятся в больницах.
В связи с этим Собянин 22 мая заявил о необходимости продлить в Москве режим самоизоляции, а также масочный и пропускной режимы.