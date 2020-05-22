В Москве умерли еще 67 пациентов с коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин и вице-премьер Татьяна Голикова, возглавляющая оперативный штаб, ранее предупредили, что в мае в России будет зафиксировано серьезное увеличение показателей смертности от коронавируса. Это связано с большим количеством тяжелобольных, которые сейчас находятся в больницах.