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Роспотребнадзор разрешил проводить футбольные матчи со зрителями

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Российский футбольный союз (РФС) согласовал с Роспотребнадзором возможность возобновления тренировок и проведения матчей Чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-лиги сезона 2019–2020, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. Роспотребнадзор также разрешил пускать на матчи зрителей. Но на первоначальном этапе заполняемость стадионов не должна превышать 10%. По мнению ведомства, такое количество болельщиков будет препятствовать распространению коронавируса.

Помимо этого на регулярной основе должны проводиться медицинский осмотр, диагностика персонала, игроков и судей, дезинфекция, а также усиленные гигиенические меры. Персонал стадионов и игроки должны соблюдать дистанцию. Руководство футбольных команд должно регулярно проводить инструктаж по правильному поведению во время и после тренировок и матчей.

Ранее РФС сообщил, что чемпионат России по футболу возобновится 21 июня. Места проведения матчей пока неизвестны. Президент РФС Сергей Прядкин заявлял, что матчи будут проходить без зрителей.

Ранее по теме: В Германии возобновился национальный чемпионат по футболу

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных