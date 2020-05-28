Роспотребнадзор разрешил проводить футбольные матчи со зрителями

Помимо этого на регулярной основе должны проводиться медицинский осмотр, диагностика персонала, игроков и судей, дезинфекция, а также усиленные гигиенические меры. Персонал стадионов и игроки должны соблюдать дистанцию. Руководство футбольных команд должно регулярно проводить инструктаж по правильному поведению во время и после тренировок и матчей.