Роспотребнадзор разрешил проводить футбольные матчи со зрителями
Российский футбольный союз (РФС) согласовал с Роспотребнадзором возможность возобновления тренировок и проведения матчей Чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-лиги сезона 2019–2020, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. Роспотребнадзор также разрешил пускать на матчи зрителей. Но на первоначальном этапе заполняемость стадионов не должна превышать 10%. По мнению ведомства, такое количество болельщиков будет препятствовать распространению коронавируса.
Помимо этого на регулярной основе должны проводиться медицинский осмотр, диагностика персонала, игроков и судей, дезинфекция, а также усиленные гигиенические меры. Персонал стадионов и игроки должны соблюдать дистанцию. Руководство футбольных команд должно регулярно проводить инструктаж по правильному поведению во время и после тренировок и матчей.
Ранее РФС сообщил, что чемпионат России по футболу возобновится 21 июня. Места проведения матчей пока неизвестны. Президент РФС Сергей Прядкин заявлял, что матчи будут проходить без зрителей.