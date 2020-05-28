В Москве за сутки скончались 76 пациентов с коронавирусом

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин и вице-премьер Татьяна Голикова заявляли о возможном увеличении показателей смертности от коронавируса в мае. Это связано с тем, что в больницы поступает большое число тяжелобольных, поясняли они. Режим самоизоляции в Москве накануне Собянин продлил до 14 июня.