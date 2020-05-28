В Москве за сутки скончались 76 пациентов с коронавирусом
В Москве за прошедшие сутки скончался еще 76 пациентов с коронавирусом, сообщает городской оперативный штаб. Общее число умерших от COVID-19 в столице достигло 2330 человек.
Днем ранее суточный прирост летальных случаев в Москве составил 71 пациент с COVID-19. Всего за время пандемии коронавируса в России выявлено свыше 3800 летальных случаев, из них более 2100 приходится на столицу.
Утром 28 мая оперативный штаб сообщил об увеличении в России числа заразившихся коронавирусом до 379 051 человека, в Москве – до 173 497.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин и вице-премьер Татьяна Голикова заявляли о возможном увеличении показателей смертности от коронавируса в мае. Это связано с тем, что в больницы поступает большое число тяжелобольных, поясняли они. Режим самоизоляции в Москве накануне Собянин продлил до 14 июня.