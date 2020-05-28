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Умер оппозиционер Сергей Мохнаткин

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На 67 году жизни умер оппозиционер и правозащитник Сергей Мохнаткин. Об этом на своей странице в Facebook сообщил член правозащитного совета Санкт-Петербурга Григорий Михнов-Вайтенко.

Мохнаткин — участник акций в защиту свободы собраний в России — «Стратегии 31» и общественный защитник по «Болотному делу». В декабре 2019 г. Мохнаткина госпитализировали из-за осложнений после травмы, полученной в колонии. У него отказали ноги. В 2014 г. Мохнаткина приговорили к 4,5 годам колонии строгого режима за применение насилия к полицейским на Триумфальной площади в Москве. 

В 2016 г. ему добавили наказание в виде 11 месяцев в колонии за оскорбление представителя власти. В марте 2017 г. правозащитника признали виновным в дезорганизации деятельности колонии и приговорили еще к еще 2,5 годам колонии строгого режима.

В 2010 г. Мохнаткин также привлекался к уголовной ответственности за нападение на сотрудника полиции на Триумфальной площади 31 декабря 2009 г. Он был осужден на 2,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, но был помилован указом президента.

В декабре 2018 г. он вышел на свободу. Сейчас против активиста расследуются еще два уголовных дела: о дезорганизации работы колонии и неуважении к суду.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных