Умер оппозиционер Сергей Мохнаткин
Мохнаткин — участник акций в защиту свободы собраний в России — «Стратегии 31» и общественный защитник по «Болотному делу». В декабре 2019 г. Мохнаткина госпитализировали из-за осложнений после травмы, полученной в колонии. У него отказали ноги. В 2014 г. Мохнаткина приговорили к 4,5 годам колонии строгого режима за применение насилия к полицейским на Триумфальной площади в Москве.
В 2016 г. ему добавили наказание в виде 11 месяцев в колонии за оскорбление представителя власти. В марте 2017 г. правозащитника признали виновным в дезорганизации деятельности колонии и приговорили еще к еще 2,5 годам колонии строгого режима.
В 2010 г. Мохнаткин также привлекался к уголовной ответственности за нападение на сотрудника полиции на Триумфальной площади 31 декабря 2009 г. Он был осужден на 2,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, но был помилован указом президента.
В декабре 2018 г. он вышел на свободу. Сейчас против активиста расследуются еще два уголовных дела: о дезорганизации работы колонии и неуважении к суду.