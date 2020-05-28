Умер оппозиционер Сергей Мохнаткин

Мохнаткин — участник акций в защиту свободы собраний в России — «Стратегии 31» и общественный защитник по «Болотному делу». В декабре 2019 г. Мохнаткина госпитализировали из-за осложнений после травмы, полученной в колонии. У него отказали ноги. В 2014 г. Мохнаткина приговорили к 4,5 годам колонии строгого режима за применение насилия к полицейским на Триумфальной площади в Москве.