Бостонский марафон отменили впервые за 124-летнюю историю его проведения

В сообщении говорится, что зарегистрировавшиеся участники гонки получат возможность получить компенсацию за вступительный взнос и присоединится к забегу в любое время с 7 по 14 сентября. Виртуальные бегуны должны будут пробежать 42,1 км в течение 6 часов и предоставить подтверждение времени, за которое они преодолели марафонскую дистанцию. Участники такой гонки получат официальную программу Бостонского марафона, футболку участника, медаль и нагрудник бегуна.