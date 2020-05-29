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Бостонский марафон отменили впервые за 124-летнюю историю его проведения

Ведомости

Из-за пандемии коронавируса впервые за 124 года проведения Бостонского марафона забег, который планировалось провести 14 сентября, отменили. Решение об этом из-за массовости забега принял мэр Бостона Мартин Уолш, сообщается на сайте Бостонского марафона.

Организаторы марафона сообщили, что заменят реальный забег виртуальным Бостонским марафоном и серией онлайн-мероприятий в течение всей второй недели сентября. «Хотя мы не можем принести мир в Бостон в сентябре, мы планируем принести Бостон в мир», — приводятся в сообщении слова генерального директор Бостонской атлетической ассоциации (BAA) Тома Грилка.

В сообщении говорится, что зарегистрировавшиеся участники гонки получат возможность получить компенсацию за вступительный взнос и присоединится к забегу в любое время с 7 по 14 сентября. Виртуальные бегуны должны будут пробежать 42,1 км в течение 6 часов и предоставить подтверждение времени, за которое они преодолели марафонскую дистанцию. Участники такой гонки получат официальную программу Бостонского марафона, футболку участника, медаль и нагрудник бегуна.

Впервые марафон был проведен в американский День патриота в 1897 г. Бостонский марафон 2020 г. первоначально запланированный на 20 апреля, был перенесен на 14 сентября 2020 г. мэром Бостона Мартином Уолшем из-за пандемии COVID-19. По данным Всемирной организации здравоохранения, В США зарегистрировано самое большое число заражений коронавирусом — им инфицировано 1 658 896 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных