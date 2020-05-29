Бостонский марафон отменили впервые за 124-летнюю историю его проведения
Из-за пандемии коронавируса впервые за 124 года проведения Бостонского марафона забег, который планировалось провести 14 сентября, отменили. Решение об этом из-за массовости забега принял мэр Бостона Мартин Уолш, сообщается на сайте Бостонского марафона.
Организаторы марафона сообщили, что заменят реальный забег виртуальным Бостонским марафоном и серией онлайн-мероприятий в течение всей второй недели сентября. «Хотя мы не можем принести мир в Бостон в сентябре, мы планируем принести Бостон в мир», — приводятся в сообщении слова генерального директор Бостонской атлетической ассоциации (BAA) Тома Грилка.
В сообщении говорится, что зарегистрировавшиеся участники гонки получат возможность получить компенсацию за вступительный взнос и присоединится к забегу в любое время с 7 по 14 сентября. Виртуальные бегуны должны будут пробежать 42,1 км в течение 6 часов и предоставить подтверждение времени, за которое они преодолели марафонскую дистанцию. Участники такой гонки получат официальную программу Бостонского марафона, футболку участника, медаль и нагрудник бегуна.
Впервые марафон был проведен в американский День патриота в 1897 г. Бостонский марафон 2020 г. первоначально запланированный на 20 апреля, был перенесен на 14 сентября 2020 г. мэром Бостона Мартином Уолшем из-за пандемии COVID-19. По данным Всемирной организации здравоохранения, В США зарегистрировано самое большое число заражений коронавирусом — им инфицировано 1 658 896 человек.