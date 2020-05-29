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На акции у здания МВД в Москве задержали более 20 человек

Ведомости

У здания Главного управления МВД по Москве задержали более 20 участников одиночных пикетов в поддержку задержанных накануне пикетчиков в поддержку основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, сообщает «ОВД-инфо».

Среди задержанных муниципальные депутаты Юлия Галямина, Андрей Морев, Елена Филина и Сергей Цукасов, Елена Русакова, Александра Нахимсона, депутат Мосгордумы Сергей Митрохин, активист Константин Фокина, зампредседателя московского отделения «Яблока» Кирилл Гончаров, члены «Яблока» Евгений Сваровский и Владислав Неймар, журналистка Наталья Демина, а также Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр, которых уже задерживали на Петровке 28 мая.

Задержаны также журналисты «Эха Москвы» Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр, которых уже задерживали на Петровке 28 мая. У них были с собой пресс-карты, но не было редакционного задания. Фокина задержали, когда он сидел на тротуаре без плаката, пишет «Новая газета». Полицейские сообщают, что акция незаконна, так как «в городе действует режим повышенной готовности».

Ранее по теме: Депутата Мосгордумы Сергея Митрохина задержали во время пикета

6 мая на одиночном пикете в поддержку Воронцова задержали журналиста Илью Азара, 28 мая его арестовали на 15 суток. В поддержку Воронцова и Азара выходили главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов, журналисты Фельгенгауэр и Плющев, главный редактор «Таких дел» Анастасия Лотарева, фотограф Виктория Ивлева, писатель Алиса Ганиева, журналист «Дождя» Михаил Фишман и журналист RT Илья Васюнин. Все они были задержаны полицией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных