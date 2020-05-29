На акции у здания МВД в Москве задержали более 20 человек
У здания Главного управления МВД по Москве задержали более 20 участников одиночных пикетов в поддержку задержанных накануне пикетчиков в поддержку основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, сообщает «ОВД-инфо».
Среди задержанных муниципальные депутаты Юлия Галямина, Андрей Морев, Елена Филина и Сергей Цукасов, Елена Русакова, Александра Нахимсона, депутат Мосгордумы Сергей Митрохин, активист Константин Фокина, зампредседателя московского отделения «Яблока» Кирилл Гончаров, члены «Яблока» Евгений Сваровский и Владислав Неймар, журналистка Наталья Демина, а также Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр, которых уже задерживали на Петровке 28 мая.
Задержаны также журналисты «Эха Москвы» Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр, которых уже задерживали на Петровке 28 мая. У них были с собой пресс-карты, но не было редакционного задания. Фокина задержали, когда он сидел на тротуаре без плаката, пишет «Новая газета». Полицейские сообщают, что акция незаконна, так как «в городе действует режим повышенной готовности».
6 мая на одиночном пикете в поддержку Воронцова задержали журналиста Илью Азара, 28 мая его арестовали на 15 суток. В поддержку Воронцова и Азара выходили главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов, журналисты Фельгенгауэр и Плющев, главный редактор «Таких дел» Анастасия Лотарева, фотограф Виктория Ивлева, писатель Алиса Ганиева, журналист «Дождя» Михаил Фишман и журналист RT Илья Васюнин. Все они были задержаны полицией.