На акции у здания МВД в Москве задержали более 20 человек

Задержаны также журналисты «Эха Москвы» Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр, которых уже задерживали на Петровке 28 мая. У них были с собой пресс-карты, но не было редакционного задания. Фокина задержали, когда он сидел на тротуаре без плаката, пишет «Новая газета». Полицейские сообщают, что акция незаконна, так как «в городе действует режим повышенной готовности».