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Депутата Мосгордумы Сергея Митрохина задержали во время пикета

Ведомости

Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин задержан на одиночном пикете около здания ГУ МВД по Москве. Он вышел на пикет в поддержку арестованного журналиста Ильи Азара, сообщила помощница депутата.

Митрохин рассказал «МБХ медиа», что сейчас находится в ОВД «Тверское». Причину задержания ему не назвали. Также задержаны его помощница Мария Чуприна и активист Вадим Самукин.

Журналист «Новой газеты» Илья Азар был задержан 26 мая за одиночный пикет в поддержку создателя «Омбудсмена полиции». 28 мая Тверской районный суд арестовал журналиста на 15 суток. В этот же день за одиночные пикеты в поддержку Азара были задержаны главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов, журналисты «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев, главный редактор «Таких дел» Анастасия Лотарева, фотограф Виктория Ивлева, писатель Алиса Ганиева, журналист «Дождя» Михаил Фишман и журналист RT Илья Васюнин, сообщает «ОВД-Инфо».

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ГУ МВД по Москве ранее предупредило о незаконности публичных мероприятий в период режима повышенной готовности, введенного в городе в начале марта из-за распространения коронавируса. О запрете пресс-служба московского главка МВД решила напомнить из-за якобы распространяющихся в интернете призывов к участию в несанкционированных публичных мероприятиях в центре Москвы. Полиция напомнила, что участие в незаконных акциях грозит штрафом, обязательными работами или административным арестом.

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Печатная газета «Ведомости» не будет выходить с 12 по 31 мая 2020 года из‑за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), введения в Москве режима повышенной готовности и ограничений, установленных Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12‑УМ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных