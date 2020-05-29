Депутата Мосгордумы Сергея Митрохина задержали во время пикета

Журналист «Новой газеты» Илья Азар был задержан 26 мая за одиночный пикет в поддержку создателя «Омбудсмена полиции». 28 мая Тверской районный суд арестовал журналиста на 15 суток. В этот же день за одиночные пикеты в поддержку Азара были задержаны главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов, журналисты «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев, главный редактор «Таких дел» Анастасия Лотарева, фотограф Виктория Ивлева, писатель Алиса Ганиева, журналист «Дождя» Михаил Фишман и журналист RT Илья Васюнин, сообщает «ОВД-Инфо».