Депутата Мосгордумы Сергея Митрохина задержали во время пикета
Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин задержан на одиночном пикете около здания ГУ МВД по Москве. Он вышел на пикет в поддержку арестованного журналиста Ильи Азара, сообщила помощница депутата.
Митрохин рассказал «МБХ медиа», что сейчас находится в ОВД «Тверское». Причину задержания ему не назвали. Также задержаны его помощница Мария Чуприна и активист Вадим Самукин.
Журналист «Новой газеты» Илья Азар был задержан 26 мая за одиночный пикет в поддержку создателя «Омбудсмена полиции». 28 мая Тверской районный суд арестовал журналиста на 15 суток. В этот же день за одиночные пикеты в поддержку Азара были задержаны главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов, журналисты «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев, главный редактор «Таких дел» Анастасия Лотарева, фотограф Виктория Ивлева, писатель Алиса Ганиева, журналист «Дождя» Михаил Фишман и журналист RT Илья Васюнин, сообщает «ОВД-Инфо».
ГУ МВД по Москве ранее предупредило о незаконности публичных мероприятий в период режима повышенной готовности, введенного в городе в начале марта из-за распространения коронавируса. О запрете пресс-служба московского главка МВД решила напомнить из-за якобы распространяющихся в интернете призывов к участию в несанкционированных публичных мероприятиях в центре Москвы. Полиция напомнила, что участие в незаконных акциях грозит штрафом, обязательными работами или административным арестом.