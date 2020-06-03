Мишустин поручил проанализировать указы Собянина об ограничениях в Москве
Премьер Михаил Мишустин поручил оценить правоприменение актов, введенных для предотвращения распространения коронавируса — в особенности тех, которые затрагивают права и свободы людей. Работа по оценке возложена на Минюст, Минздрав и Роспотребнадзор. Вместе с юристами и правительством Москвы они должны проверить в том числе и то, как на практике применяются указы мэра Москвы Сергея Собянина.
Мишустин дал поручение по итогам заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. Ответственные за проверку актов должны будут доложить результаты к 8 июня, премьер также распорядился проводить информационное сопровождение этой работы.
В Москве из-за распространения коронавируса введены ограничения на свободное передвижение по городу: жителям нужно оформлять пропуск, чтобы поехать на работу или в медицинское учреждение, а прогулки и занятия спортом разрешены только по графику и в четко установленное время. В Москве указом мэра также введен запрет на массовые публичные мероприятия. При этом 29 мая главное управление МВД по Москве, сославшись на указ мэра, заявило, что в городе запрещены любые публичные мероприятия.