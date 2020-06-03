Мишустин поручил проанализировать указы Собянина об ограничениях в Москве

В Москве из-за распространения коронавируса введены ограничения на свободное передвижение по городу: жителям нужно оформлять пропуск, чтобы поехать на работу или в медицинское учреждение, а прогулки и занятия спортом разрешены только по графику и в четко установленное время. В Москве указом мэра также введен запрет на массовые публичные мероприятия. При этом 29 мая главное управление МВД по Москве, сославшись на указ мэра, заявило, что в городе запрещены любые публичные мероприятия.