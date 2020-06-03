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Мишустин поручил проанализировать указы Собянина об ограничениях в Москве

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Премьер Михаил Мишустин поручил оценить правоприменение актов, введенных для предотвращения распространения коронавируса — в особенности тех, которые затрагивают права и свободы людей. Работа по оценке возложена на Минюст, Минздрав и Роспотребнадзор. Вместе с юристами и правительством Москвы они должны проверить в том числе и то, как на практике применяются указы мэра Москвы Сергея Собянина.

Мишустин дал поручение по итогам заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. Ответственные за проверку актов должны будут доложить результаты к 8 июня, премьер также распорядился проводить информационное сопровождение этой работы.

В Москве из-за распространения коронавируса введены ограничения на свободное передвижение по городу: жителям нужно оформлять пропуск, чтобы поехать на работу или в медицинское учреждение, а прогулки и занятия спортом разрешены только по графику и в четко установленное время. В Москве указом мэра также введен запрет на массовые публичные мероприятия. При этом 29 мая главное управление МВД по Москве, сославшись на указ мэра, заявило, что в городе запрещены любые публичные мероприятия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных