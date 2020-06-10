Экс-фигуранта «московского дела» Раджабова арестовали на 18 суток
Пресненский районный суд Москвы арестовал на 18 суток бывшего фигуранта «московского дела» Самариддина Раджабова за стихийное протестное шествие 5 июня, сообщает правозащитный проект «Автозак Live». Его признали виновным в повторном нарушении правил проведения акции (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Сам Раджабов вину не признал, пишет «МБХ медиа».
Раджабова задержали 9 июня возле Пресненского суда, куда он пришел, чтобы присутствовать на заседании активистов «Бессрочного протеста». 5 июня в Москве полиция задержала активистов Эмиля Юнусова, Матвея Александрова и Дмитрия Иванова. Активисты, освободившись из ОВД после одиночных пикетов, устроили шествие.
21-летний Раджабов стал фигурантом «московского дела» о протестах в Москве из-за того, что на акции 27 июля бросил в сторону полицейских пластиковую бутылку. Бутылка в силовиков не попала, но троих из них признали потерпевшими. Еще один сотрудник, уволившийся незадолго до акции, от статуса потерпевшего отказался. В конце декабря 2019 г. Мещанский районный суд приговорил Раджабова к штрафу в 100 000 руб.