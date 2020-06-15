Якутск и Челябинск отменили парады Победы

Ранее стало известно, что и другие российские города отказались от проведения парада Победы из-за эпидемии коронавируса. Первыми о переносе парада объявили власти Белгородской, Орловской областей, Пермского края и Курской области. Праздничные мероприятия в Орле перенесены на 5 августа, в Белгороде на 12 июля, в Перми — ориентировочно на 3 сентября. В Курской области на 23 августа — это день победы советских войск в Курской битве.