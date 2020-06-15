Якутск и Челябинск отменили парады Победы
В Якутске из-за рисков распространения коронавируса решили не проводить 24 июля парад Победы, пишут «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу окружной администрации. Аналогичное решение приняли в Челябинске. Власти Пензенской области перенесут парад на более поздний срок, сообщил губернатор Иван Белозерцев.
Вместо парада в Якутске 24 июня состоятся открытие памятника якутскому снайперу, показ техники военных лет и онлайн-акции, рассказал ТАСС руководитель администрации главы и правительства Якутии Афанасий Владимиров. Запланированы ли какие-то праздничные мероприятия в Челябинске и Пензенской области, не уточняется.
Ранее стало известно, что и другие российские города отказались от проведения парада Победы из-за эпидемии коронавируса. Первыми о переносе парада объявили власти Белгородской, Орловской областей, Пермского края и Курской области. Праздничные мероприятия в Орле перенесены на 5 августа, в Белгороде на 12 июля, в Перми — ориентировочно на 3 сентября. В Курской области на 23 августа — это день победы советских войск в Курской битве.
26 мая президент России Владимир Путин определил дату не состоявшегося из-за пандемии коронавируса 9 мая парада. Президент поручил готовиться к параду 24 июня – именно в этот день в Москве в 1945 г. состоялся исторический Парад Победы. Марш «Бессмертного полка» президент предложил провести после другого парада, в День Военно-морского флота России – 26 июля.