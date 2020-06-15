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Якутск и Челябинск отменили парады Победы

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В Якутске из-за рисков распространения коронавируса решили не проводить 24 июля парад Победы, пишут «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу окружной администрации. Аналогичное решение приняли в Челябинске. Власти Пензенской области перенесут парад на более поздний срок, сообщил губернатор Иван Белозерцев.

Вместо парада в Якутске 24 июня состоятся открытие памятника якутскому снайперу, показ техники военных лет и онлайн-акции, рассказал ТАСС руководитель администрации главы и правительства Якутии Афанасий Владимиров. Запланированы ли какие-то праздничные мероприятия в Челябинске и Пензенской области, не уточняется.

Ранее стало известно, что и другие российские города отказались от проведения парада Победы из-за эпидемии коронавируса. Первыми о переносе парада объявили власти Белгородской, Орловской областей, Пермского края и Курской области. Праздничные мероприятия в Орле перенесены на 5 августа, в Белгороде на 12 июля, в Перми — ориентировочно на 3 сентября. В Курской области на 23 августа — это день победы советских войск в Курской битве.

Ранее по теме: Путин объявил о проведении парада Победы 24 июня

26 мая президент России Владимир Путин определил дату не состоявшегося из-за пандемии коронавируса 9 мая парада. Президент поручил готовиться к параду 24 июня – именно в этот день в Москве в 1945 г. состоялся исторический Парад Победы. Марш «Бессмертного полка» президент предложил провести после другого парада, в День Военно-морского флота России – 26 июля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных