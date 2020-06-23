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Власти предложили сократить территории, где можно не тушить лесные пожары

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Минприроды подготовило проект поправок к Правилам тушения лесных пожаров, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на копию документа. Законопроект упраздняет так называемые зоны контроля. На этих территориях сейчас разрешено не тушить лесные пожары. Речь идет о лесах, расположенных в труднодоступных местах и на удаленных территориях. Принять решение об отказе тушить лесной пожар может региональная комиссия по ЧС при условии, что нет угрозы населенным пунктам или объектам экономики, а предположительные затраты на тушение превышают возможный вред лесному фонду. В мае руководитель Рослесхоза Сергей Аноприенко говорил, что ведомство сократило с 2019 г. площадь зон контроля на 88 млн га (до 532 млн га). Общая площадь земель лесного фонда составляет 1,1 млрд га.

Как отмечает газета, в 2019 г. именно на эти зоны контроля пришлось до 90% всех лесных пожаров летом. Тогда дым от природных возгораний в Сибири и на Дальнем Востоке накрыл несколько уральских городов и достиг Поволжья. После этого представители общественности попросили чиновников принять меры для того, чтобы не допустить в будущем аналогичной ситуации.

Из-за ситуации с лесными пожарами в 2019 г. занимавший на тот момент пост премьера Дмитрий Медведев поручил пересмотреть территорию зон контроля. Как отмечает издание, экологи требовали вдвое сократить эти территории.

Теперь Минприроды предлагает отнести к зонам контроля только «нелесные земли, которые расположены в резервных лесах». По оценке «Гринписа России», такие участки составляют около 6% от лесного фонда страны. При полной отмене зон контроля необходимо кратное увеличение сил и средств, предстоит создать новые авиаотделения и наземные службы реагирования, сообщало Минприроды в мае. Как отмечало ведомство, при этом из всех земель лесного фонда около 350 млн га технологически недоступны для лесопожарных формирований.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных