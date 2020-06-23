Власти предложили сократить территории, где можно не тушить лесные пожары
Минприроды подготовило проект поправок к Правилам тушения лесных пожаров, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на копию документа. Законопроект упраздняет так называемые зоны контроля. На этих территориях сейчас разрешено не тушить лесные пожары. Речь идет о лесах, расположенных в труднодоступных местах и на удаленных территориях. Принять решение об отказе тушить лесной пожар может региональная комиссия по ЧС при условии, что нет угрозы населенным пунктам или объектам экономики, а предположительные затраты на тушение превышают возможный вред лесному фонду. В мае руководитель Рослесхоза Сергей Аноприенко говорил, что ведомство сократило с 2019 г. площадь зон контроля на 88 млн га (до 532 млн га). Общая площадь земель лесного фонда составляет 1,1 млрд га.
Как отмечает газета, в 2019 г. именно на эти зоны контроля пришлось до 90% всех лесных пожаров летом. Тогда дым от природных возгораний в Сибири и на Дальнем Востоке накрыл несколько уральских городов и достиг Поволжья. После этого представители общественности попросили чиновников принять меры для того, чтобы не допустить в будущем аналогичной ситуации.
Из-за ситуации с лесными пожарами в 2019 г. занимавший на тот момент пост премьера Дмитрий Медведев поручил пересмотреть территорию зон контроля. Как отмечает издание, экологи требовали вдвое сократить эти территории.
Теперь Минприроды предлагает отнести к зонам контроля только «нелесные земли, которые расположены в резервных лесах». По оценке «Гринписа России», такие участки составляют около 6% от лесного фонда страны. При полной отмене зон контроля необходимо кратное увеличение сил и средств, предстоит создать новые авиаотделения и наземные службы реагирования, сообщало Минприроды в мае. Как отмечало ведомство, при этом из всех земель лесного фонда около 350 млн га технологически недоступны для лесопожарных формирований.