Власти предложили сократить территории, где можно не тушить лесные пожары

Минприроды подготовило проект поправок к Правилам тушения лесных пожаров, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на копию документа. Законопроект упраздняет так называемые зоны контроля. На этих территориях сейчас разрешено не тушить лесные пожары. Речь идет о лесах, расположенных в труднодоступных местах и на удаленных территориях. Принять решение об отказе тушить лесной пожар может региональная комиссия по ЧС при условии, что нет угрозы населенным пунктам или объектам экономики, а предположительные затраты на тушение превышают возможный вред лесному фонду. В мае руководитель Рослесхоза Сергей Аноприенко говорил, что ведомство сократило с 2019 г. площадь зон контроля на 88 млн га (до 532 млн га). Общая площадь земель лесного фонда составляет 1,1 млрд га.