«Коммерсантъ» узнал о новом повороте в деле сестер Хачатурян

Сестры Хачатурян обвиняются в убийстве своего отца Михаила в 2018 г. Они признались в убийстве и заявили, что отец издевался над ними. В декабре 2019 г. Следственный комитет России завершил дела трех сестер Хачатурян, обвиняемых в умышленном убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п. »ж» ч. 2 ст. 105 УК). При этом следствие считало, что материалы в отношении старших, Крестины и Ангелины, нужно направить в суд для рассмотрения по существу, а в отношении младшей, Марии,— только для принятия решения о применении к ней принудительных мер медицинского характера. После вынесения Гринем постановления о возвращении дела СКР обжаловал его у генпрокурора Юрия Чайки. Чайка поддержал возврат дела на дополнительное расследование и поручил проверить версию корыстных мотивов в действиях сестер, уделить большее внимания свидетельствам подготовки к убийству в переписке сестер и объективно оценить их психическое состояние. 30 июня материалы расследования вновь поступили в Генеральную прокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения.