«Коммерсантъ» узнал о новом повороте в деле сестер Хачатурян
Потерпевшие по уголовному делу об убийстве сестрами Хачатурян своего отца выразили недоверие заместителю генпрокурора Виктору Гриню и обратились к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой передать кому-либо другому вопрос об утверждении обвинительного заключения по делу. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на обращение потерпевших и двух адвокатов сестер.
Заместитель генпрокурора Виктор Гринь в декабре прошлого года вынес постановление о возвращении уголовного дела для проведения дополнительного расследования. По его выводам, квалификация действий сестер Хачатурян не соответствует материалам дела и разъяснениям пленума Верховного суда РФ от 27 сентября 2019 г. По оценке Гриня, посягательства со стороны отца угрожали жизнью и здоровью сестер и позволяли им защищаться любым способом. В результате дополнительного расследования в деле добавилось еще три тома, но следствие осталось на прежних позициях: сестры совершили умышленное убийство по предварительному сговору.
Как выяснил «Коммерсантъ», заявление на имя генпрокурора России Игоря Краснова направили родственники Михаила Хачатуряна, проходящие по делу потерпевшими, и их адвокат Георгий Чугуашвили. Они полагают, что решение по делу будет снова принимать Виктор Гринь и оно повторно может быть возвращено следствию. Авторы обращения считают, что замгенпрокурора «заинтересован в исходе данного уголовного дела» и подлежит отводу на основании ч. 2 ст. 61 Уголовно-процессуального кодекса. Адвокаты сестер Хачатурян Алексей Липцер и Алексей Паршин сообщили газете, что знают о заявлении, поданном потерпевшими и их представителем на имя генпрокурора. Они связали обращение с требованием Гриня о переквалификации обвинения на необходимую самооборону, которая является условием, предусматривающим прекращение уголовного преследования.
Сестры Хачатурян обвиняются в убийстве своего отца Михаила в 2018 г. Они признались в убийстве и заявили, что отец издевался над ними. В декабре 2019 г. Следственный комитет России завершил дела трех сестер Хачатурян, обвиняемых в умышленном убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п. »ж» ч. 2 ст. 105 УК). При этом следствие считало, что материалы в отношении старших, Крестины и Ангелины, нужно направить в суд для рассмотрения по существу, а в отношении младшей, Марии,— только для принятия решения о применении к ней принудительных мер медицинского характера. После вынесения Гринем постановления о возвращении дела СКР обжаловал его у генпрокурора Юрия Чайки. Чайка поддержал возврат дела на дополнительное расследование и поручил проверить версию корыстных мотивов в действиях сестер, уделить большее внимания свидетельствам подготовки к убийству в переписке сестер и объективно оценить их психическое состояние. 30 июня материалы расследования вновь поступили в Генеральную прокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения.