ВОЗ допускает повторное введение ограничений в России из-за коронавируса
В России могут повторно вводиться ограничительные меры из-за коронавируса, если не будут соблюдаться правила дистанцирования и другие, позволяющие избежать риска роста заболеваемости. Об этом сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью РИА «Новости».
По ее словам, если не будет соблюдаться физическая дистанция между людьми, то начнут расти случаи заражения. «Если начнут расти случаи – другого способа просто не будет», — сказала Вуйнович. Она отметила, что вероятность возврата к изоляционным запретам будет существовать до тех пор, пока в мире не начнется производство вакцин и лекарств против COVID-19. «Не надо ждать, пока вирус еще больше распространится. Пожар надо тушить, пока он маленький», — сказала представитель ВОЗ по поводу необходимости быть готовыми к повторению запретов.
Накануне, 9 июля Вуйнович заявила ТАСС, что ВОЗ почти ежедневно фиксирует рекордные уровни заражения коронавирусом в мире, что свидетельствует об усилении пандемии на глобальном уровне. «В общей сложности за полгода ВОЗ зарегистрировала более 10 миллионов случаев COVID-19, причем за каждую из последних двух недель было зарегистрировано более миллиона случаев»., — сказала Вуйнович. Она отметила, что резкий рост числа случаев наблюдается в Северной и Южной Америке, высокая заболеваемость фиксируется также в Юго-Восточной Азии и Африке. «Бразилия, Соединенные Штаты Америки и Индия остаются в тройке самых пострадавших стран за последние дни», — добавила она.
В России число выявленных случаев COVID-19 на 9 июля составило 707 301. Ежедневный прирост менее 7000 новых случаев фиксируется уже две недели подряд. С начала пандемии в стране скончались 10 843 заболевших. За весь период от вируса вылечились 481 316 человек, из них 8805 – за прошедшие сутки. Активными остаются 215 142 случая. По данным на 4.00 мск, в мире заразились коронавирусом 12 229 127 человек, 554 202 человека умерли от последствий COVID-19.
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