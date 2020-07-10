ВОЗ допускает повторное введение ограничений в России из-за коронавируса

По ее словам, если не будет соблюдаться физическая дистанция между людьми, то начнут расти случаи заражения. «Если начнут расти случаи – другого способа просто не будет», — сказала Вуйнович. Она отметила, что вероятность возврата к изоляционным запретам будет существовать до тех пор, пока в мире не начнется производство вакцин и лекарств против COVID-19. «Не надо ждать, пока вирус еще больше распространится. Пожар надо тушить, пока он маленький», — сказала представитель ВОЗ по поводу необходимости быть готовыми к повторению запретов.