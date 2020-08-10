Собянин назвал долю бессимптомных больных COVID-19 в Москве

«Мы видим, что количество бессимптомных больных достаточно большое — около 60%», — сказал Собянин, отметив, что это значительно больше, чем в других регионах. По его словам, в Москве организован большой объем тестирований, в том числе и по свободной записи. Они проводятся как на наличие COVID-19, так и на наличие антител к нему.