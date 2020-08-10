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Собянин назвал долю бессимптомных больных COVID-19 в Москве

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Количество бессимптомных случаев коронавируса в Москве достигает 60%, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на заседании совета при правительстве по борьбе с коронавирусом, передает «Интерфакс». По его словам, это удается выяснить с помощью большого количества тестирований.

«Мы видим, что количество бессимптомных больных достаточно большое — около 60%», — сказал Собянин, отметив, что это значительно больше, чем в других регионах. По его словам, в Москве организован большой объем тестирований, в том числе и по свободной записи. Они проводятся как на наличие COVID-19, так и на наличие антител к нему.

В конце июля Собянин говорил, что Москва находится на минимальном уровне по заболеваемости COVID-19. Показатели, по оценкам мэра, вряд ли будут опускаться ниже. От пика заболеваемости до сегодняшнего дня объем выявленных новых случаев заражения снизился в 10 раз.

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В Москве, по данным оперштаба на 10 августа, зарегистрировали 694 новых случая заражения коронавирусом, общее число случаев в городе достигло 248 228. За сутки 898 человек выздоровели, 13 ‒ умерли. Общее число выздоровевших составило 190 555, умерших ‒ 4585.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных