Собянин назвал долю бессимптомных больных COVID-19 в Москве
Количество бессимптомных случаев коронавируса в Москве достигает 60%, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на заседании совета при правительстве по борьбе с коронавирусом, передает «Интерфакс». По его словам, это удается выяснить с помощью большого количества тестирований.
«Мы видим, что количество бессимптомных больных достаточно большое — около 60%», — сказал Собянин, отметив, что это значительно больше, чем в других регионах. По его словам, в Москве организован большой объем тестирований, в том числе и по свободной записи. Они проводятся как на наличие COVID-19, так и на наличие антител к нему.
В конце июля Собянин говорил, что Москва находится на минимальном уровне по заболеваемости COVID-19. Показатели, по оценкам мэра, вряд ли будут опускаться ниже. От пика заболеваемости до сегодняшнего дня объем выявленных новых случаев заражения снизился в 10 раз.
В Москве, по данным оперштаба на 10 августа, зарегистрировали 694 новых случая заражения коронавирусом, общее число случаев в городе достигло 248 228. За сутки 898 человек выздоровели, 13 ‒ умерли. Общее число выздоровевших составило 190 555, умерших ‒ 4585.