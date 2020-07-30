Собянин дал прогноз по заболеваемости COVID-19 в Москве
Москва находится на минимальном уровне по заболеваемости COVID-19. Показатели вряд ли будут опускаться ниже, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
«И, конечно, лелеять надежду на то, что мы уйдем в ноль или на какие-то совсем минимальные значения, вряд ли приходится. Ближайшие недели будет такая же ситуация, как и в предыдущий месяц», ‒ сказал Собянин. По его словам, это связано с тем, что в Москве живут миллионы людей, также сотни тысяч приезжают из регионов.
При этом мэр подчеркнул, что сегодня ситуация в Москве достаточно стабильная. От пика заболеваемости до сегодняшнего дня объем выявленных новых случаев заражения снизился в 10 раз.
Ранее Собянин заявил, что власти Москвы не собираются вводить новые ограничения из-за коронавируса. 8 июня он объявил об отмене ограничений по коронавирусу в три этапа. С 9 июня в Москве завершилась самоизоляция горожан, были отменены цифровые пропуска и графики прогулок, разрешена работа парикмахерских, салонов красоты и театров. С 16 июня в городе были открыты музеи, летние кафе, библиотеки по предварительной записи. Также были разрешены спортивные мероприятия с ограничением количества зрителей. С 23 июня начали работать рестораны и кафе, спа-салоны, фитнес-клубы, детские сады в обычном режиме, возобновилась навигация по Москве-реке. При этом запрет на проведение массовых мероприятий, по словам мэра, будет сохранен как минимум до конца августа.