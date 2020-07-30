Собянин дал прогноз по заболеваемости COVID-19 в Москве

Ранее Собянин заявил, что власти Москвы не собираются вводить новые ограничения из-за коронавируса. 8 июня он объявил об отмене ограничений по коронавирусу в три этапа. С 9 июня в Москве завершилась самоизоляция горожан, были отменены цифровые пропуска и графики прогулок, разрешена работа парикмахерских, салонов красоты и театров. С 16 июня в городе были открыты музеи, летние кафе, библиотеки по предварительной записи. Также были разрешены спортивные мероприятия с ограничением количества зрителей. С 23 июня начали работать рестораны и кафе, спа-салоны, фитнес-клубы, детские сады в обычном режиме, возобновилась навигация по Москве-реке. При этом запрет на проведение массовых мероприятий, по словам мэра, будет сохранен как минимум до конца августа.