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Собянин дал прогноз по заболеваемости COVID-19 в Москве

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Москва находится на минимальном уровне по заболеваемости COVID-19. Показатели вряд ли будут опускаться ниже, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

«И, конечно, лелеять надежду на то, что мы уйдем в ноль или на какие-то совсем минимальные значения, вряд ли приходится. Ближайшие недели будет такая же ситуация, как и в предыдущий месяц», ‒ сказал Собянин. По его словам, это связано с тем, что в Москве живут миллионы людей, также сотни тысяч приезжают из регионов.

При этом мэр подчеркнул, что сегодня ситуация в Москве достаточно стабильная. От пика заболеваемости до сегодняшнего дня объем выявленных новых случаев заражения снизился в 10 раз.

Ранее Собянин заявил, что власти Москвы не собираются вводить новые ограничения из-за коронавируса. 8 июня он объявил об отмене ограничений по коронавирусу в три этапа. С 9 июня в Москве завершилась самоизоляция горожан, были отменены цифровые пропуска и графики прогулок, разрешена работа парикмахерских, салонов красоты и театров. С 16 июня в городе были открыты музеи, летние кафе, библиотеки по предварительной записи. Также были разрешены спортивные мероприятия с ограничением количества зрителей. С 23 июня начали работать рестораны и кафе, спа-салоны, фитнес-клубы, детские сады в обычном режиме, возобновилась навигация по Москве-реке. При этом запрет на проведение массовых мероприятий, по словам мэра, будет сохранен как минимум до конца августа.

Ранее по теме: Собянин оценил вероятность введения новых ограничений из-за COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных