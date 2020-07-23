Собянин оценил вероятность введения новых ограничений из-за COVID-19

В Москве с 16 июня были сняты ограничения на плановую помощь в стоматологиях, открылись библиотеки, музеи и зоопарки. С 23 июня открыли фитнес-клубы и сняли ограничения с детских садов и учреждений соцзащиты, заработали кафе и рестораны. Отменили также обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах.