Собянин оценил вероятность введения новых ограничений из-за COVID-19
Власти Москвы не собираются вводить новые ограничения из-за коронавируса, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
«Сегодня ситуация вполне спокойная и стабильная, а дальше будем уже ждать появления вакцины», — цитирует мэра «РИА Новости». Он отметил, что несмотря на это инфекция пока не исчезла окончательно, и людям по-прежнему следует соблюдать меры предосторожности.
В Москве с 16 июня были сняты ограничения на плановую помощь в стоматологиях, открылись библиотеки, музеи и зоопарки. С 23 июня открыли фитнес-клубы и сняли ограничения с детских садов и учреждений соцзащиты, заработали кафе и рестораны. Отменили также обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 23 июля, в Москве COVID-19 заразились почти 236 000 человек. Выздоровели за все время эпидемии 173 392 человек. Умерли – 4 364& Всего в стране зарегистрировано 795 000 случаев заболевания. 12 892 пациентов скончались.