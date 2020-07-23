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Собянин оценил вероятность введения новых ограничений из-за COVID-19

Ведомости

Власти Москвы не собираются вводить новые ограничения из-за коронавируса, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

«Сегодня ситуация вполне спокойная и стабильная, а дальше будем уже ждать появления вакцины», — цитирует мэра «РИА Новости». Он отметил, что несмотря на это инфекция пока не исчезла окончательно, и людям по-прежнему следует соблюдать меры предосторожности.

В Москве с 16 июня были сняты ограничения на плановую помощь в стоматологиях, открылись библиотеки, музеи и зоопарки. С 23 июня открыли фитнес-клубы и сняли ограничения с детских садов и учреждений соцзащиты, заработали кафе и рестораны. Отменили также обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах.

Ранее по теме: Собянин не ожидает второй волны коронавируса в Москве

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 23 июля, в Москве COVID-19 заразились почти 236 000 человек. Выздоровели за все время эпидемии 173 392 человек. Умерли – 4 364& Всего в стране зарегистрировано 795 000 случаев заболевания. 12 892 пациентов скончались.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных