Ростуризм назвал дату старта программы кэшбека за туры по России

«В программе участвует вся страна – от Калининграда до Владивостока. Однако для направлений с повышенным спросом на август – сентябрь, в их числе Краснодарский край, Крым, Севастополь, республика Алтай и Алтайский край, Ставропольский край, Калининградская область, сами поездки будут доступны только с 1 октября и до конца года, но приобретать путешествия по этим направлениям тоже следует в период с 21 по 28 августа», – объяснили в ведомстве.