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Ростуризм назвал дату старта программы кэшбека за туры по России

Ведомости

Программа по возврату средств за туры по России будет запущена 21 августа, сообщили в пресс-службе Ростуризма.

«Сегодня официально объявлена дата запуска программы: она стартует в пятницу 21 августа в ноль часов по московскому времени и продлится до конца дня 28 августа. Именно в эту неделю все граждане России смогут воспользоваться возможностью приобрести путешествия по всей стране до конца года и получить возврат от 5000 до 15 000 рублей», – говорится в сообщении.

При этом тур или проживание в гостинице должны быть оплачены картой «Мир», продолжительность поездки должна составлять не менее 4 ночей, а стоимость – не менее 25 000 руб., напомнили в Ростуризме. Программа распространяется на все регионы страны.

«В программе участвует вся страна – от Калининграда до Владивостока. Однако для направлений с повышенным спросом на август – сентябрь, в их числе Краснодарский край, Крым, Севастополь, республика Алтай и Алтайский край, Ставропольский край, Калининградская область, сами поездки будут доступны только с 1 октября и до конца года, но приобретать путешествия по этим направлениям тоже следует в период с 21 по 28 августа», – объяснили в ведомстве.

В ведомстве добавили, что более 3000 отельеров и 700 туроператоров сформировали около 700 000 новых туристических предложений для путешествий по России в рамках программы.

Ранее по теме: Ростуризм разъяснил механизм получения кэшбека за туры по России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных