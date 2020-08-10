Ростуризм назвал дату старта программы кэшбека за туры по России
Программа по возврату средств за туры по России будет запущена 21 августа, сообщили в пресс-службе Ростуризма.
«Сегодня официально объявлена дата запуска программы: она стартует в пятницу 21 августа в ноль часов по московскому времени и продлится до конца дня 28 августа. Именно в эту неделю все граждане России смогут воспользоваться возможностью приобрести путешествия по всей стране до конца года и получить возврат от 5000 до 15 000 рублей», – говорится в сообщении.
При этом тур или проживание в гостинице должны быть оплачены картой «Мир», продолжительность поездки должна составлять не менее 4 ночей, а стоимость – не менее 25 000 руб., напомнили в Ростуризме. Программа распространяется на все регионы страны.
«В программе участвует вся страна – от Калининграда до Владивостока. Однако для направлений с повышенным спросом на август – сентябрь, в их числе Краснодарский край, Крым, Севастополь, республика Алтай и Алтайский край, Ставропольский край, Калининградская область, сами поездки будут доступны только с 1 октября и до конца года, но приобретать путешествия по этим направлениям тоже следует в период с 21 по 28 августа», – объяснили в ведомстве.
В ведомстве добавили, что более 3000 отельеров и 700 туроператоров сформировали около 700 000 новых туристических предложений для путешествий по России в рамках программы.