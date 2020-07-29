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Ростуризм разъяснил механизм получения кэшбека за туры по России

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Желающие получить субсидии за покупку туров по России должны будут оплатить поездку картой «Мир» на сайте туроператора или гостиницы, оплата наличными либо картой в офисах компаний или гостиницах не учитывается, говорится в сообщении Ростуризма. В зависимости от трат туриста сумма кешбэка составит от 5000. до 15 000 руб.

Чтобы получить кэшбек за поездку по России необходимо выполнить следующие условия:

  • Зарегистрироваться в программе лояльности платежной системы «Мир»;

  • Выбирать направления путешествий на портале мирпутешествий.рф в период проведения программы;

  • Купить путевку, в которую входят проезд (любой вид транспорта) и проживание в гостинице (в определенных регионах из перечня), прошедшей обязательную классификацию;

  • Продолжительность тура должна быть не менее пяти ночей, а стоимость — не менее 25 000 руб.;

  • В поездку можно отправиться начиная с августа и по 20 декабря. В семи регионах (Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края, Крым, Севастополь, Калининградская область и Республика Алтай) вернуть деньги можно будет за поездки с 1 октября по 20 декабря;

  • Оплатить тур нужно одним платежом.

Программу стимулирования поездок по России разрабатывает Ростуризм совместно с оператором платежной системы «Мир». Как сообщал премьер-министр Михаил Мишустин, правительство в текущем году выделит на нее 15 млрд руб. Субсидией, по расчетам правительства, смогут воспользоваться до 3 млн человек.

Ранее по теме: Правительство выплатит кэшбэк за туры по России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных