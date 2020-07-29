Ростуризм разъяснил механизм получения кэшбека за туры по России
Желающие получить субсидии за покупку туров по России должны будут оплатить поездку картой «Мир» на сайте туроператора или гостиницы, оплата наличными либо картой в офисах компаний или гостиницах не учитывается, говорится в сообщении Ростуризма. В зависимости от трат туриста сумма кешбэка составит от 5000. до 15 000 руб.
Чтобы получить кэшбек за поездку по России необходимо выполнить следующие условия:
Зарегистрироваться в программе лояльности платежной системы «Мир»;
Выбирать направления путешествий на портале мирпутешествий.рф в период проведения программы;
Купить путевку, в которую входят проезд (любой вид транспорта) и проживание в гостинице (в определенных регионах из перечня), прошедшей обязательную классификацию;
Продолжительность тура должна быть не менее пяти ночей, а стоимость — не менее 25 000 руб.;
В поездку можно отправиться начиная с августа и по 20 декабря. В семи регионах (Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края, Крым, Севастополь, Калининградская область и Республика Алтай) вернуть деньги можно будет за поездки с 1 октября по 20 декабря;
Оплатить тур нужно одним платежом.
Программу стимулирования поездок по России разрабатывает Ростуризм совместно с оператором платежной системы «Мир». Как сообщал премьер-министр Михаил Мишустин, правительство в текущем году выделит на нее 15 млрд руб. Субсидией, по расчетам правительства, смогут воспользоваться до 3 млн человек.