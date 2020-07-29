Ростуризм разъяснил механизм получения кэшбека за туры по России

Желающие получить субсидии за покупку туров по России должны будут оплатить поездку картой «Мир» на сайте туроператора или гостиницы, оплата наличными либо картой в офисах компаний или гостиницах не учитывается, говорится в сообщении Ростуризма. В зависимости от трат туриста сумма кешбэка составит от 5000. до 15 000 руб.