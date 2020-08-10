Мишустин поздравил Лукашенко с победой на выборах
Председатель правительства России Михаил Мишустин в разговоре с белорусским коллегой Романом Головченко передал президенту Белоруссии Александру Лукашенко поздравления с победой на президентских выборах, сообщается на сайте правительства.
«Мишустин просил передать президенту Белоруссии Александру Лукашенко поздравления в связи с победой на президентских выборах и подчеркнул важность курса на дальнейшее развитие сотрудничества с Россией», – говорится в сообщении.
Мишустин также поздравил Головченко с днем рождения, отметив важность укрепления российско-белорусского взаимодействия.
В ходе разговора стороны также обменялись мнениями по приоритетным задачам интеграционного взаимодействия в Союзном государстве и ЕАЭС.
9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. По предварительным данным ЦИК, у Лукашенко 80,23%, у кандидата от оппозиции Светланы Тихановской – 9,9% голосов. Явка составила 84,23% (5,79 млн человек). Вечером после голосования в Минске и в ряде других регионов страны начались протесты. По данным МВД, были задержаны 3000 человек.