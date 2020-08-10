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Мишустин поздравил Лукашенко с победой на выборах

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Председатель правительства России Михаил Мишустин в разговоре с белорусским коллегой Романом Головченко передал президенту Белоруссии Александру Лукашенко поздравления с победой на президентских выборах, сообщается на сайте правительства.

«Мишустин просил передать президенту Белоруссии Александру Лукашенко поздравления в связи с победой на президентских выборах и подчеркнул важность курса на дальнейшее развитие сотрудничества с Россией», – говорится в сообщении.

Мишустин также поздравил Головченко с днем рождения, отметив важность укрепления российско-белорусского взаимодействия.

В ходе разговора стороны также обменялись мнениями по приоритетным задачам интеграционного взаимодействия в Союзном государстве и ЕАЭС.

9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. По предварительным данным ЦИК, у Лукашенко 80,23%, у кандидата от оппозиции Светланы Тихановской – 9,9% голосов. Явка составила 84,23% (5,79 млн человек). Вечером после голосования в Минске и в ряде других регионов страны начались протесты. По данным МВД, были задержаны 3000 человек.

Ранее по теме: ЦИК Белоруссии назвал предварительные итоги президентских выборов

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных