Мишустин поздравил Лукашенко с победой на выборах

9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. По предварительным данным ЦИК, у Лукашенко 80,23%, у кандидата от оппозиции Светланы Тихановской – 9,9% голосов. Явка составила 84,23% (5,79 млн человек). Вечером после голосования в Минске и в ряде других регионов страны начались протесты. По данным МВД, были задержаны 3000 человек.