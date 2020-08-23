Ракетоносец Ту-95МСМ совершил первый полет
«Первый полет Ту-95МСМ совершил накануне на аэродроме ТАНТК им. Г. М. Бериева в Таганроге. Самолет пилотировал экипаж под руководством летчика-испытателя Жуковской летно-испытательной и доводочной базы ‒ филиала ПАО "Туполев" Андрея Воропаева. Полет прошел в штатном режиме на высоте 9000 м, длился 2 часа 33 минуты, системы и оборудование работали без замечаний», ‒ рассказали в ОАК.
По словам гендиректора ОАК Юрия Слюсаря, благодаря модернизации выросли показатели точности навигации и надежности, улучшены взлетно-посадочные характеристики и продлен срок эксплуатации.
Созданием Ту-95МСМ занимаются совместно ПАО «Туполев» и ПАО «ТАНТК им. Г. М. Бериева», входящие в состав ОАК.