Ракетоносец Ту-95МСМ совершил первый полет

«Первый полет Ту-95МСМ совершил накануне на аэродроме ТАНТК им. Г. М. Бериева в Таганроге. Самолет пилотировал экипаж под руководством летчика-испытателя Жуковской летно-испытательной и доводочной базы ‒ филиала ПАО "Туполев" Андрея Воропаева. Полет прошел в штатном режиме на высоте 9000 м, длился 2 часа 33 минуты, системы и оборудование работали без замечаний», ‒ рассказали в ОАК.