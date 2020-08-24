Протестующие устроили многотысячный марш на акции протеста в Минске
Акция протеста началась в 14:00 у Дома правительства на площади Независимости. После нескольких часов на площади Независимости большая часть митингующих направились в район стелы, другая — в направлении площади Победы, сообщает «Интерфакс». Позже часть демонстрантов направилась к Дворцу независимости — резиденции президента Александра Лукашенко. Путь к зданию заблокировали сотрудники правоохранительных органов.
Агентство «БелТА» опубликовало видео, на котором Лукашенко прилетел к Дворцу независимости на вертолете, на видео президент просит подлететь ближе к проспекту Победителей, на котором находится резиденция, и говорит: «Как крысы разбежались». На другом видео, опубликованном агентством, Лукашенко выходит из вертолета в бронежилете и с автоматом в руках.
Акции протеста в Белоруссии начались 9 августа после выборов президента. По данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Он набрал 80,08% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – 10,09%. В ЕС сообщили, что не признают результаты выборов и готовят санкции в отношении должностных лиц Белоруссии. По мнению Лукашенко, протесты в стране координируются из-за рубежа.