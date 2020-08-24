Протестующие устроили многотысячный марш на акции протеста в Минске

Агентство «БелТА» опубликовало видео, на котором Лукашенко прилетел к Дворцу независимости на вертолете, на видео президент просит подлететь ближе к проспекту Победителей, на котором находится резиденция, и говорит: «Как крысы разбежались». На другом видео, опубликованном агентством, Лукашенко выходит из вертолета в бронежилете и с автоматом в руках.