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Протестующие устроили многотысячный марш на акции протеста в Минске

Ведомости

В Минске на площади Независимости собрались десятки тысяч протестующих против результатов выборов президента, пишет tut.by. По оценкам портала, на площади собрались более 100 000 человек, по оценке ТАСС, в марше приняли участие десятки тысяч человек.

Акция протеста началась в 14:00 у Дома правительства на площади Независимости. После нескольких часов на площади Независимости большая часть митингующих направились в район стелы, другая — в направлении площади Победы, сообщает «Интерфакс». Позже часть демонстрантов направилась к Дворцу независимости — резиденции президента Александра Лукашенко. Путь к зданию заблокировали сотрудники правоохранительных органов.

Агентство «БелТА» опубликовало видео, на котором Лукашенко прилетел к Дворцу независимости на вертолете, на видео президент просит подлететь ближе к проспекту Победителей, на котором находится резиденция, и говорит: «Как крысы разбежались». На другом видео, опубликованном агентством, Лукашенко выходит из вертолета в бронежилете и с автоматом в руках.

Акции протеста в Белоруссии начались 9 августа после выборов президента. По данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Он набрал 80,08% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – 10,09%. В ЕС сообщили, что не признают результаты выборов и готовят санкции в отношении должностных лиц Белоруссии. По мнению Лукашенко, протесты в стране координируются из-за рубежа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных