Берлинале откажется от вручения премий за лучшую женскую и мужскую роль
Организаторы Берлинского международного кинофестиваля (Берлинале) отказались от вручения премии за лучшую мужскую и женскую роли. Награды будут вручать на «гендерно нейтральной» основе, т. е. вне зависимости от пола номинанта. Об этом говорится на сайте кинофестиваля.
«Берлинале реорганизовал призы, присуждаемые международным жюри конкурса. Впервые награды за результаты будут определяться нейтрально с гендерной точки зрения. Вместо наград за лучшую мужскую роль и лучшую женскую роль на гендерной нейтральной основе присуждаются «Серебряный медведь за лучшую главную роль» и «Серебряный медведь за лучшую роль второго плана», ‒ говорится в сообщении.
Также принято решение отказаться от премии «Серебряный медведь Альфреда Бауэра» ‒ «в связи с новыми данными о деятельности первого директора в национал-социалистической партии».
В 2020 г. прошел 70-й Берлинский фестиваль. Он состоялся в марте, до введения ограничений, связанных с коронавирусом. Главным призом «Золотой медведь» 70-го Берлинского фестиваля награжден фильм «Зла не существует» иранского режиссера Мохаммада Расулофа. Один из «Серебряных медведей» присужден немецкому оператору Юргену Юргесу за картину «Дау. Наташа» Ильи Хржановского.
В 2021 г. жюри международного конкурса присвоит восемь наград: «Золотой медведь» за лучший фильм, приз большого жюри «Серебряный медведь», «Серебряный медведь» за лучшую режиссуру, приз жюри «Серебряный медведь», «Серебряный медведь» за лучшую главную роль, «Серебряный медведь» за лучшую роль второго плана, «Серебряный медведь» за лучший сценарий, «Серебряный медведь» за выдающиеся художественные достижения.