Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Берлинале откажется от вручения премий за лучшую женскую и мужскую роль

Ведомости

Организаторы Берлинского международного кинофестиваля (Берлинале) отказались от вручения премии за лучшую мужскую и женскую роли. Награды будут вручать на «гендерно нейтральной» основе, т. е. вне зависимости от пола номинанта. Об этом говорится на сайте кинофестиваля. 

«Берлинале реорганизовал призы, присуждаемые международным жюри конкурса. Впервые награды за результаты будут определяться нейтрально с гендерной точки зрения. Вместо наград за лучшую мужскую роль и лучшую женскую роль на гендерной нейтральной основе присуждаются «Серебряный медведь за лучшую главную роль» и «Серебряный медведь за лучшую роль второго плана», ‒ говорится в сообщении. 

Также принято решение отказаться от премии «Серебряный медведь Альфреда Бауэра» ‒ «в связи с новыми данными о деятельности первого директора в национал-социалистической партии». 

В 2020 г. прошел 70-й Берлинский фестиваль. Он состоялся в марте, до введения ограничений, связанных с коронавирусом. Главным призом «Золотой медведь» 70-го Берлинского фестиваля награжден фильм «Зла не существует» иранского режиссера Мохаммада Расулофа. Один из «Серебряных медведей» присужден немецкому оператору Юргену Юргесу за картину «Дау. Наташа» Ильи Хржановского.

В 2021 г. жюри международного конкурса присвоит восемь наград: «Золотой медведь» за лучший фильм, приз большого жюри «Серебряный медведь», «Серебряный медведь» за лучшую режиссуру, приз жюри «Серебряный медведь», «Серебряный медведь» за лучшую главную роль, «Серебряный медведь» за лучшую роль второго плана, «Серебряный медведь» за лучший сценарий, «Серебряный медведь» за выдающиеся художественные достижения.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных