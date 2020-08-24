Берлинале откажется от вручения премий за лучшую женскую и мужскую роль

Организаторы Берлинского международного кинофестиваля (Берлинале) отказались от вручения премии за лучшую мужскую и женскую роли. Награды будут вручать на «гендерно нейтральной» основе, т. е. вне зависимости от пола номинанта. Об этом говорится на сайте кинофестиваля.