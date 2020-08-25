Песков прокомментировал выводы немецких врачей по диагнозу Навального
В заявлении немецких врачей по диагнозу основателя ФБК Алексея Навального для российских специалистов нет ничего нового, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы пока ничего нового не узнали из этого заявления. Мы специально связались с нашими врачами и спросили, как с профессиональной точки зрения можно отнестись к написанному. Дело в том, что факт этой пониженной холинэстеразы был установлен в первые часы нашими медиками в больнице в Омске. И атропин, о котором говорят немцы и который делают сейчас пациенту, его начали вводить в первый час пребывания пациента в реанимации», – сказал Песков.
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что уровень холинэстеразы может снизиться по самым разным причинам, в том числе от приема ряда лекарственных препаратов. При этом немецкие медики не выявили токсического вещества в анализах Навального.
«Поэтому здесь очень важно выяснить, что же стало причиной понижения уровня холинэстеразы. И причину ни наши медики, ни немцы пока установить не смогли. По крайней мере, это следует из заявления немецких коллег наших докторов. Нет вещества, к сожалению, его не удается установить, анализы его не показывают», – пояснил Песков.
Он подчеркнул, что аналитические данные российских и немецких врачей совпадают, но выводы разнятся.
«Мы не понимаем, на основании чего наши немецкие коллеги так спешат, употребляя слово “отравление”. Вы знаете, эта версия была среди первых, которые рассматривали наши врачи, но еще раз повторяю: вещество пока не установлено. Может быть, у немцев есть какие-то данные», – сказал Песков, отметив, что российские врачи готовы предоставить образцы первых анализов.
Ранее берлинская клиника «Шарите» сообщила о том, что исследования указывают на интоксикацию Навального «веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы». Точное название вещества, которым он был отравлен, пока не установлено. Ингибиторы холинэстеразы используются в том числе при лечении болезни Альцгеймера.
20 августа Навальный почувствовал себя плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет с ним совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Он был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи № 1, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже он впал в кому. 22 августа его перевезли в Германию. В настоящее время он проходит лечение в берлинской клинике «Шарите».