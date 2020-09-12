Зюганов назвал провокацией конкурс на ре-использование Мавзолея Ленина
Конкурс на лучшую концепцию по ре-использованию Мавзолея Владимира Ленина на Красной площади, объявленный Союзом архитекторов России, является провокацией. Такое мнение высказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов в эфире радиостанции «Говорит Москва».
«Я рассматриваю как откровенную провокацию. Людей, которые не отвечают за стабильность в стране, которые не понимают, что происходит в мире и которые подливают масло в огонь. Мавзолей и Красная площадь, советский некрополь – это прежде всего гордость нашей великой советской эпохи, победной эпохи», — рассказал он.
По словам Зюганова, Мавзолей является «символом великой государственности», а «решение отцов и дедов» о захоронении Ленина остается для него священным. Предложение о ре-использовании Мавзолея исходят от «огрызков ельциновской эпохи», которые хотят «поджечь Россию изнутри», добавил лидер КПРФ.
В положении о проведении конкурса Союз Архитекторов пояснил, что нахождение тела Владимира Ленина в Мавзолее на Красной площади «входит в противоречие с современными представлениями о фиксации "вечной памяти" и является нарушением русской православной традиции, а также воли самого вождя».
Союз архитекторов предложил архитекторам, художникам, а также гражданам России и СНГ разработать фор-эскиз проекта ре-использования Мавзолея в качестве филиала Музея русской архитектуры и организовать маршрут, связывающий Мавзолей со зданием музея. В организации подчеркнули, что приветствуют и другие идеи ре-использования Мавзолея.
В разговоре с изданием «Подъем» глава Союза архитекторов России Николай Шумаков отметил, что цель конкурса заключается в создании банка идей по использованию здания. По его словам, в ближайшие годы тело Ленина выносить не станут, но в будущем это произойдет.
«Главное — люди не должны понять, что мы предлагаем вынести Ленина. Коммунисты, конечно, будут категорически против. При этом условия конкурса никто читать не будет, но зато дойдет слух, что выносим Ленина, взрываем Мавзолей. Мы с открытыми глазами шли на это. Я не сомневаюсь, что так будет. Но тема очень интересная. Надо касаться этой темы», — добавил он.