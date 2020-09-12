Зюганов назвал провокацией конкурс на ре-использование Мавзолея Ленина

«Главное — люди не должны понять, что мы предлагаем вынести Ленина. Коммунисты, конечно, будут категорически против. При этом условия конкурса никто читать не будет, но зато дойдет слух, что выносим Ленина, взрываем Мавзолей. Мы с открытыми глазами шли на это. Я не сомневаюсь, что так будет. Но тема очень интересная. Надо касаться этой темы», — добавил он.