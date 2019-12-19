Путин оценил историческую роль Ленина

Президент также заверил, что тело Ленина останется в мавзолее. «На мой взгляд, это не нужно трогать. Во всяком случае до тех пор, пока есть, а у нас есть очень много людей, которые с этим связывают свою собственную жизнь, свою судьбу и достижения советских лет», – сказал Путин на ежегодной большой пресс-конференции. Президент также добавил, что в тему перезахоронения тела Ленина «лучше не забираться».