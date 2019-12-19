Путин оценил историческую роль Ленина
Российский президент Владимир Путин оценил историческую роль Владимира Ленина. По его словам, Ленин был не государственным деятелем, а революционером. «По его решению этносы были привязаны к конкретным территориям и получили право выхода из состава СССР. Даже территории были нарезаны так, что они не всегда соответствовали традиционным местам проживания тех или иных народов», – сказал Путин.
По словам президента, это стало причиной возникновения «болевых точек». «Они и сейчас между республиками бывшего Советского Союза имеют место быть, и даже внутри Российской Федерации 2000 таких точек, стоит только отпустить на секунду – мало не покажется», – отметил он.
Президент также заверил, что тело Ленина останется в мавзолее. «На мой взгляд, это не нужно трогать. Во всяком случае до тех пор, пока есть, а у нас есть очень много людей, которые с этим связывают свою собственную жизнь, свою судьбу и достижения советских лет», – сказал Путин на ежегодной большой пресс-конференции. Президент также добавил, что в тему перезахоронения тела Ленина «лучше не забираться».
В 2018 г. Путин сравнил тело Владимира Ленина в Мавзолее – с мощами святых, а коммунистическую идеологию с христианством. Об этом он заявил в фильме «Валаам» на телеканале «Россия 1».