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Путин сравнил тело Ленина в Мавзолее с мощами святых

Президент России Владимир Путин сравнил коммунистическую идеологию с христианством, а тело Владимира Ленина в Мавзолее – с мощами святых. Об этом он заявил в фильме «Валаам» на телеканале «Россия 1».

«Может быть, я сейчас скажу нечто такое, что кому-то не понравится. Но я скажу то, что я думаю. Во-первых, вера, она всегда нас сопровождала. Она укреплялась, когда стране нашей, народу было особенно тяжело. Были совсем жесткие богоборческие годы, когда уничтожали священников, разрушали храмы. Но одновременно ведь создавали новую религию», - цитирует ТАСС Путина.

По мнению президента, Моральный кодекс строителя коммунизма – это «примитивная выдержка из Библии». Он пояснил, что «свобода, братство, равенство, справедливость – это все заложено в Священном писании».

Президент привел еще один пример: «Смотрите, Ленина положили в Мавзолей. Чем это отличается от мощей святых? Для православных, да просто для христиан? Когда мне говорят: в христианском мире нет такой традиции, как же нет? На Афон поезжайте, посмотрите».

По сути, коммунисты не придумали ничего нового, они просто приспособили под свою идеологию то, что человечество давно уже изобрело, подытожил глава государства.