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Россия открыла границу с Южной Осетией

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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Южной Осетией, говорится на сайте правительства. Также Мишустин снял ограничение на въезд в Россию и выезд из нее для членов экипажей морских и речных судов, которые находятся в российских портах, чтобы дать возможность экипажам судов сменяться.

Сняты ограничения на пересечение границы для специалистов, которые проводят контроль качества российского оборудования для строительства атомных электростанций, и специалистов по сертификации новых самолетов и поддержания летной годности машин российского производства, которые эксплуатируются российскими компаниями.

С полуночи 15 сентября Южная Осетия также открыла границу с Россией, говорится на сайте правительства страны.

С 1 августа Россия возобновила пассажирское сообщение с Абхазией. Также для россиян сейчас открыты границы Киргизии, Молдавии и Черногории. Самолеты летают в Великобританию, Турцию, Танзанию, Египет, на Мальдивы, в Объединенные Арабские Эмираты и Грецию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных