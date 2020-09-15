Россия открыла границу с Южной Осетией

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Южной Осетией, говорится на сайте правительства. Также Мишустин снял ограничение на въезд в Россию и выезд из нее для членов экипажей морских и речных судов, которые находятся в российских портах, чтобы дать возможность экипажам судов сменяться.