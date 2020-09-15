Россия открыла границу с Южной Осетией
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Южной Осетией, говорится на сайте правительства. Также Мишустин снял ограничение на въезд в Россию и выезд из нее для членов экипажей морских и речных судов, которые находятся в российских портах, чтобы дать возможность экипажам судов сменяться.
Сняты ограничения на пересечение границы для специалистов, которые проводят контроль качества российского оборудования для строительства атомных электростанций, и специалистов по сертификации новых самолетов и поддержания летной годности машин российского производства, которые эксплуатируются российскими компаниями.
С полуночи 15 сентября Южная Осетия также открыла границу с Россией, говорится на сайте правительства страны.
С 1 августа Россия возобновила пассажирское сообщение с Абхазией. Также для россиян сейчас открыты границы Киргизии, Молдавии и Черногории. Самолеты летают в Великобританию, Турцию, Танзанию, Египет, на Мальдивы, в Объединенные Арабские Эмираты и Грецию.