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Россия и Белоруссия снимут ограничения в транспортном сообщении

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Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе встречи в Сочи договорились о снятии ограничений в сфере транспорта, сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Оба президента условились поручить руководителям соответствующих ведомств подготовить предложения по снятию ограничительных мер в сфере транспорта. То есть по восстановлению транспортного сообщения между Россией и Белоруссией», ‒ сказал Песков.

По его словам, руководители ведомств двух стран в ближайшее время начнут предметный разговор на эту тему.

Россия закрыла границу с Белоруссией 30 марта в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. Со страной было приостановлено железнодорожное, автомобильное и авиасообщение. Сейчас через Белоруссию ходят транзитные поезда РЖД из российских городов в Калининградскую область. Их движение было возобновлено с 1 июля.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных