Россия и Белоруссия снимут ограничения в транспортном сообщении

Россия закрыла границу с Белоруссией 30 марта в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. Со страной было приостановлено железнодорожное, автомобильное и авиасообщение. Сейчас через Белоруссию ходят транзитные поезда РЖД из российских городов в Калининградскую область. Их движение было возобновлено с 1 июля.