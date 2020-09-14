Россия и Белоруссия снимут ограничения в транспортном сообщении
Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе встречи в Сочи договорились о снятии ограничений в сфере транспорта, сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Оба президента условились поручить руководителям соответствующих ведомств подготовить предложения по снятию ограничительных мер в сфере транспорта. То есть по восстановлению транспортного сообщения между Россией и Белоруссией», ‒ сказал Песков.
По его словам, руководители ведомств двух стран в ближайшее время начнут предметный разговор на эту тему.
Россия закрыла границу с Белоруссией 30 марта в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. Со страной было приостановлено железнодорожное, автомобильное и авиасообщение. Сейчас через Белоруссию ходят транзитные поезда РЖД из российских городов в Калининградскую область. Их движение было возобновлено с 1 июля.