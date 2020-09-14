В Кремле рассказали о формате встречи Путина и Лукашенко

«Но, как вы знаете, этой встрече предшествовали достаточно обстоятельные переговоры российских и белорусских делегаций. И наш премьер [Михаил] Мишустин был в Минске, и из Минска приезжали сюда делегации по линии разных ведомств, поэтому президенты основывали свой разговор на скрупулезно проделанной работе по линии двух сторон».