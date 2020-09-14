В Кремле рассказали о формате встречи Путина и Лукашенко
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о переговорах президента РФ Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко в Сочи.
«В Сочи завершились переговоры президентов Путина и Лукашенко. Они фактически сидели вдвоем и вели беседу на протяжении почти четырех часов. Общение было с глазу на глаз», ‒ рассказал Песков журналистам.
«Но, как вы знаете, этой встрече предшествовали достаточно обстоятельные переговоры российских и белорусских делегаций. И наш премьер [Михаил] Мишустин был в Минске, и из Минска приезжали сюда делегации по линии разных ведомств, поэтому президенты основывали свой разговор на скрупулезно проделанной работе по линии двух сторон».
Ранее в начале встречи Путин заявил, что Россия предоставит Белоруссии кредитный транш в $1,5 млрд. Помимо этого Путин назвал предложение Лукашенко начать конституционную реформу в Белоруссии своевременным и целесообразным.
В свою очередь президент Белоруссии попросил российского коллегу о поручении составить многолетний план совместных военных учений, поблагодарил Путина за поддержку, а также назвал белорусов и россиян «фактически одним народом».