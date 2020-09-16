«Вектор» начал клинические испытания второго в мире препарата от оспы

Cейчас у России нет ни одного химического препарата собственной разработки для лечения и экстренной профилактики натуральной оспы и других ортопоксвирусных заболеваний у человека, рассказали в организации. Администрация по контролю за продуктами и лекарствами США в июле 2018 г. зарегистрировала первый и единственный препарат для лечения натуральной оспы – «Тековиримат».