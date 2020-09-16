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«Вектор» начал клинические испытания второго в мире препарата от оспы

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Научный центр «Вектор» начал первую фазу клинических испытаний нового препарата против оспы НИОХ-14, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Российский препарат от оспы – это совместная разработка центра «Вектор» и Новосибирского института органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН. В исследовании препарата примут участие 90 человек в возрасте от 18 до 50 лет.

Cейчас у России нет ни одного химического препарата собственной разработки для лечения и экстренной профилактики натуральной оспы и других ортопоксвирусных заболеваний у человека, рассказали в организации. Администрация по контролю за продуктами и лекарствами США в июле 2018 г. зарегистрировала первый и единственный препарат для лечения натуральной оспы – «Тековиримат».

Ранее «Вектор» завершил вакцинацию добровольцев в рамках клинических испытаний вакцины от коронавируса. Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину «Спутник V» от научного центра им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины от коронавируса. В испытаниях примут участие около 40 000 человек. 250 добровольцев уже сделали прививку, сообщал оперштаб Москвы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных