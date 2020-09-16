«Вектор» начал клинические испытания второго в мире препарата от оспы
Научный центр «Вектор» начал первую фазу клинических испытаний нового препарата против оспы НИОХ-14, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Российский препарат от оспы – это совместная разработка центра «Вектор» и Новосибирского института органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН. В исследовании препарата примут участие 90 человек в возрасте от 18 до 50 лет.
Cейчас у России нет ни одного химического препарата собственной разработки для лечения и экстренной профилактики натуральной оспы и других ортопоксвирусных заболеваний у человека, рассказали в организации. Администрация по контролю за продуктами и лекарствами США в июле 2018 г. зарегистрировала первый и единственный препарат для лечения натуральной оспы – «Тековиримат».
Ранее «Вектор» завершил вакцинацию добровольцев в рамках клинических испытаний вакцины от коронавируса. Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину «Спутник V» от научного центра им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины от коронавируса. В испытаниях примут участие около 40 000 человек. 250 добровольцев уже сделали прививку, сообщал оперштаб Москвы.