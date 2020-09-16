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Широкову грозит до двух лет лишения свободы за избиение судьи

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Футболисту Роману Широкову грозит до двух лет лишения свободы за избиение судьи Никиты Данченкова во время матча любительских команд, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката потерпевшего Александра Островского.

«У нас ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений), п. 2, а там ‒ до двух лет», ‒ сказал адвокат.

Помимо этого бывшего игрока российской сборной по футболу могут лишить звания «Заслуженный мастер спорта».

По ч. 2 ст. 115 УК РФ предусмотрено наказание в виде 360 часов обязательных работ или года исправительных работ, или двух лет принудительных работ, шести месяцев ареста или двух лет лишения свободы.

Ранее Управление МВД Москвы возбудило уголовное дело в отношении Широкова, который избил арбитра 10 августа на стадионе академии «Спартака» после того, как тот показал ему красную карточку. Позднее футболист извинился, однако его отстранили от работы на «Матч ТВ».

Ранее по теме: ТАСС: Против футболиста Широкова возбудили дело за избиение арбитра

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных