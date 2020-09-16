Широкову грозит до двух лет лишения свободы за избиение судьи

Ранее Управление МВД Москвы возбудило уголовное дело в отношении Широкова, который избил арбитра 10 августа на стадионе академии «Спартака» после того, как тот показал ему красную карточку. Позднее футболист извинился, однако его отстранили от работы на «Матч ТВ».