Широкову грозит до двух лет лишения свободы за избиение судьи
Футболисту Роману Широкову грозит до двух лет лишения свободы за избиение судьи Никиты Данченкова во время матча любительских команд, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката потерпевшего Александра Островского.
«У нас ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений), п. 2, а там ‒ до двух лет», ‒ сказал адвокат.
Помимо этого бывшего игрока российской сборной по футболу могут лишить звания «Заслуженный мастер спорта».
По ч. 2 ст. 115 УК РФ предусмотрено наказание в виде 360 часов обязательных работ или года исправительных работ, или двух лет принудительных работ, шести месяцев ареста или двух лет лишения свободы.
Ранее Управление МВД Москвы возбудило уголовное дело в отношении Широкова, который избил арбитра 10 августа на стадионе академии «Спартака» после того, как тот показал ему красную карточку. Позднее футболист извинился, однако его отстранили от работы на «Матч ТВ».