ТАСС: Против футболиста Широкова возбудили дело за избиение арбитра
МВД Москвы возбудило уголовное дело в отношении бывшего футболиста сборной России Романа Широкова после заявления об избиении арбитра Никиты Данченкова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его данным, дело возбуждено по статье об умышленном причинении вреда здоровью (ст. 115 УК РФ).
Отмечается, что по этой статье футболисту грозит наказание в виде штрафа до 40 000 руб. или 480 часов обязательных работ, также возможно наказание в виде года исправительных работ или четыре месяца ареста.
Инцидент с избиением арбитра произошел 10 августа на стадионе академии «Спартака» после того, как тот показал Широкову красную карточку. Позднее футболист извинился на своей странице в Instagram. После инцидента Широков был отстранен от работы на «Матч ТВ».