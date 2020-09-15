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ТАСС: Против футболиста Широкова возбудили дело за избиение арбитра

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МВД Москвы возбудило уголовное дело в отношении бывшего футболиста сборной России Романа Широкова после заявления об избиении арбитра Никиты Данченкова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его данным, дело возбуждено по статье об умышленном причинении вреда здоровью (ст. 115 УК РФ).

Отмечается, что по этой статье футболисту грозит наказание в виде штрафа до 40 000 руб. или 480 часов обязательных работ, также возможно наказание в виде года исправительных работ или четыре месяца ареста.

Инцидент с избиением арбитра произошел 10 августа на стадионе академии «Спартака» после того, как тот показал Широкову красную карточку. Позднее футболист извинился на своей странице в Instagram. После инцидента Широков был отстранен от работы на «Матч ТВ».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных