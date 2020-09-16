Суд продлил арест историку Соколову
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга продлил арест историку и бывшему доценту Санкт-Петербургского государственного университета Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, до 23 декабря 2020 года, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в своем Telegram-канале.
«Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга продлил Олегу Соколову меру пресечения в виде заключения под стражу на 3 месяца, по 23.12.2020 года», — говорится в сообщении.
Следующее судебное заседание по уголовному делу в отношении Соколова состоится 23 сентября 2020 года. Иск историка о защите чести и достоинства направлен в Петроградский районный суд Санкт-Петербурга почтой, добавили в пресс-службе.
Утром 9 ноября Соколова обнаружили в воде у набережной реки Мойки с рюкзаком, в котором были отрезанные женские руки. Позже фрагменты человеческого тела нашли в его квартире. Жертвой историка стала его бывшая студентка Ещенко, которой было 24 года. С ней Соколов писал совместные научные работы и состоял в близких отношениях. По предварительным данным, Соколов застрелил Ещенко из обреза малокалиберной винтовки 7 ноября во время ссоры. Историк признан вменяемым, ему предъявлено обвинение в убийстве. 11 ноября 2019 года Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Соколова.