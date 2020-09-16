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Суд продлил арест историку Соколову

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Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга продлил арест историку и бывшему доценту Санкт-Петербургского государственного университета Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, до 23 декабря 2020 года, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в своем Telegram-канале.

«Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга продлил Олегу Соколову меру пресечения в виде заключения под стражу на 3 месяца, по 23.12.2020 года», — говорится в сообщении.

Следующее судебное заседание по уголовному делу в отношении Соколова состоится 23 сентября 2020 года. Иск историка о защите чести и достоинства направлен в Петроградский районный суд Санкт-Петербурга почтой, добавили в пресс-службе.

Утром 9 ноября Соколова обнаружили в воде у набережной реки Мойки с рюкзаком, в котором были отрезанные женские руки. Позже фрагменты человеческого тела нашли в его квартире. Жертвой историка стала его бывшая студентка Ещенко, которой было 24 года. С ней Соколов писал совместные научные работы и состоял в близких отношениях. По предварительным данным, Соколов застрелил Ещенко из обреза малокалиберной винтовки 7 ноября во время ссоры. Историк признан вменяемым, ему предъявлено обвинение в убийстве. 11 ноября 2019 года Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Соколова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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