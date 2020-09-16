Саркози считает Москву одним из самых современных городов Европы
Москва смогла сохранить свое историческое наследие и стать одним из самых современных городов на европейском континенте, заявил бывший президент Франции Николя Саркози в ходе урбанистического форума, организованного международной выставкой недвижимости MIPIM.
«И тем из вас, кто знает Россию, кто был в Москве: я впечатлен тем, как Москва смогла сохранить свое историческое наследие и стать одним из самых современных городов на европейском континенте. Необычайно!» ‒ цитирует «РИА Новости» Саркози. По его словам, Москва больше всего его поразила своей способностью меняться. Он отметил, что уже много лет ездит в столицу России 2‒3 раза в год.
В мае из-за эпидемии коронавируса в Москве власти приостановили расходы на новые проекты благоустройства, сообщал «Ведомостям» заммэра Москвы по экономике Владимир Ефимов.