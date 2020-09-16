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Саркози считает Москву одним из самых современных городов Европы

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Москва смогла сохранить свое историческое наследие и стать одним из самых современных городов на европейском континенте, заявил бывший президент Франции Николя Саркози в ходе урбанистического форума, организованного международной выставкой недвижимости MIPIM.

«И тем из вас, кто знает Россию, кто был в Москве: я впечатлен тем, как Москва смогла сохранить свое историческое наследие и стать одним из самых современных городов на европейском континенте. Необычайно!» ‒ цитирует «РИА Новости» Саркози. По его словам, Москва больше всего его поразила своей способностью меняться. Он отметил, что уже много лет ездит в столицу России 2‒3 раза в год.

В мае из-за эпидемии коронавируса в Москве власти приостановили расходы на новые проекты благоустройства, сообщал «Ведомостям» заммэра Москвы по экономике Владимир Ефимов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных