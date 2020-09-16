Саркози считает Москву одним из самых современных городов Европы

«И тем из вас, кто знает Россию, кто был в Москве: я впечатлен тем, как Москва смогла сохранить свое историческое наследие и стать одним из самых современных городов на европейском континенте. Необычайно!» ‒ цитирует «РИА Новости» Саркози. По его словам, Москва больше всего его поразила своей способностью меняться. Он отметил, что уже много лет ездит в столицу России 2‒3 раза в год.