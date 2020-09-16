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Минздрав отреагировал на идею ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники

Ведомости

Предложение разрешить продавать алкоголь в новогодние праздники с 14.00 до 18.00 не поступало в Минздрав России, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе министерства.

«Указанная инициатива в Минздрав России пока не поступала. При ее поступлении она будет внимательно изучена совместно с экспертами», ‒ говорится в сообщении. В министерстве со ссылкой на международные исследования отметили, что сокращение времени продажи алкоголя снижает его потребление и приводит к уменьшению связанных с этим рисков, в том числе к снижению смертности населения.

Ранее RT со ссылкой на письмо руководителя федерального проекта «Трезвая Россия» Султана Хамзаева в Минздрав сообщил, что Хамзаев предложил министерству разрешить продавать алкоголь в новогодние праздники с 14.00 до 18.00. По мнению автора инициативы, подобная мера «будет способствовать снижению общего числа алкогольных отравлений, летальных случаев и преступлений из-за чрезмерного потребления алкоголя в данный период».

Ранее по теме: В России предложили ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных