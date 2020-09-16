Минздрав отреагировал на идею ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники
Предложение разрешить продавать алкоголь в новогодние праздники с 14.00 до 18.00 не поступало в Минздрав России, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе министерства.
«Указанная инициатива в Минздрав России пока не поступала. При ее поступлении она будет внимательно изучена совместно с экспертами», ‒ говорится в сообщении. В министерстве со ссылкой на международные исследования отметили, что сокращение времени продажи алкоголя снижает его потребление и приводит к уменьшению связанных с этим рисков, в том числе к снижению смертности населения.
Ранее RT со ссылкой на письмо руководителя федерального проекта «Трезвая Россия» Султана Хамзаева в Минздрав сообщил, что Хамзаев предложил министерству разрешить продавать алкоголь в новогодние праздники с 14.00 до 18.00. По мнению автора инициативы, подобная мера «будет способствовать снижению общего числа алкогольных отравлений, летальных случаев и преступлений из-за чрезмерного потребления алкоголя в данный период».