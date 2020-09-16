Минздрав отреагировал на идею ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники

«Указанная инициатива в Минздрав России пока не поступала. При ее поступлении она будет внимательно изучена совместно с экспертами», ‒ говорится в сообщении. В министерстве со ссылкой на международные исследования отметили, что сокращение времени продажи алкоголя снижает его потребление и приводит к уменьшению связанных с этим рисков, в том числе к снижению смертности населения.